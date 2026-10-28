Rize'de denizcilik lisesinin 3. balık festivalinde hamsi yerine palamut ikram edildi

Rize'de Hasan Kemal Yardımcı Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Balık Festivali, öğrencileri ve mezunları bir araya getirdi. Önceki yıllarda hamsiyle gerçekleştirilen festivalde, bu yıl palamut bolluğu nedeniyle öğrencilere palamut ikram edildi.

Hasan Kemal Yardımcı Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, geleneksel hale getirdiği balık festivalinin üçüncüsünü gerçekleştirdi. Okulun mezunlar derneğinin desteğiyle düzenlenen etkinlikte öğrenciler, öğretmenler ve mezunlar bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı. Önceki yıllarda hamsinin ön planda olduğu festivalde bu yıl denizlerdeki palamut bolluğu sofralara yansıdı. Öğrencilere ızgarada pişirilen palamut ikram edilirken, etkinlik sınav öncesinde gençlere moral ve motivasyon kaynağı oldu.

Hamsi festivali balık festivaline dönüştü

Hasan Kemal Yardımcı Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Ak, üçüncü kez düzenlenen festivalin öğrencilerin sosyal gelişimine katkı sağladığını belirterek, etkinliğin mezunlar derneğinin desteğiyle gerçekleştirildiğini söyledi. Önceki yıllarda bol olduğu için hamsiyle yapılan festivalde bu yıl palamudun tercih edildiğini ifade eden Ak, "Palamut tercih ettik. Hamsi festivalini balık festivali olarak dönüştürdük. Bundan sonraki süreçte balık festivali olarak devam edeceğiz" dedi.

Festivalin yalnızca bir yemek etkinliği olmadığını, aynı zamanda mezunlarla öğrenciler arasındaki bağı güçlendirdiğini vurgulayan Ak, mezunlar derneğinin çalışmalarına dikkat çekti. Yaklaşık 2 bin mezunun nerede ve hangi işlerde çalıştıklarını takip ettiklerini belirten Ak, "Bizim Mezunlar Derneğimiz var. Yaklaşık 2 bin mezun öğrencimizin şu an nerede, ne iş yaptıkları hepsi takip altındadır. Onları peyderpey okulumuza davet ederiz, öğrencilerimizle buluştururuz ve geçmişle gelecek arasında bu şekilde bir bağlantı kuruyoruz. Mezun olan öğrencilerimizin aracılığıyla mevcut öğrencilerimizin istihdam edilmesi anlamında da çok büyük destek sağlanmış oluyor" diye konuştu.

"Öğrencilerimize sınav öncesi motivasyon sağlıyoruz"

Festivalin finansmanının okul mezunları tarafından karşılandığını açıklayan İbrahim Ak, öğrencilerin yalnızca akademik başarılarına değil, sosyal ve kültürel gelişimlerine de önem verdiklerini söyledi. Gelecek hafta sınavlara girecek öğrenciler için festivalin önemli bir moral kaynağı olduğunu belirten Ak, "Bu üçüncü kez düzenlediğimiz balık festivalimiz. Mezunlarımız bunun finansmanını sağlıyor. Önümüzdeki hafta itibarıyla öğrencilerimizin sınavları olacak. Onlara da bu şekilde bir motivasyon sağlamış oluyoruz. Okulların sadece akademik anlamda görevleri yok tabii ki. Kültürel, sanatsal, sportif etkinlikler de önemli. Öğrencilerimizin bir bütün olarak gelişimlerini sağlamak için mücadele ediyoruz. Onlara mutlu bir ortam sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Festivalden duyduğu memnuniyeti dile getiren öğrencilerden Mehmetcan Topal, okulda derslerin dışında sosyal etkinliklerin düzenlenmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Etkinliği gerçekleştiren öğretmenlerine teşekkür eden Topal, "Etkinlik çok iyi. Okulumuzda böyle etkinlikler genelde bayağı oluyor. Bu da bizi sadece derste değil, diğer konularda da mutlu ediyor. Burada hocalarımıza da teşekkür ederiz. Palamut bu sene bol, bayağı güzel. İnşallah hep böyle olur, bol olur. Hamsi de bol olur, palamut da" diye konuştu.

"Hamsi bekliyorduk, palamut sürpriz oldu"

Rasim Ömer Şişman adlı öğrenci ise önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da hamsi ikramı beklediklerini ancak palamutla karşılaşmaktan memnun olduklarını belirtti. Öğretmenlerine teşekkür eden Şişman, "Okulumda böyle etkinlikler olduğu için çok mutluyum. Biz hamsi bekliyorduk. Palamut da aslında güzel bir balık, etli yani. Onu da çok seviyoruz. Bu sene çok bol. Hocalarımıza tekrar teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Izgarada tadı çok güzel"

Öğrencilerden Yusuf Egemen Topal da ızgarada pişirilen palamutların lezzetine dikkat çekerek, "Çok güzel yapıyorlar palamutları. Tatları da inan çok güzel olur bence. Geçen sene de yapıyorlardı, kokular etrafa yayılıyordu. Hep canımız çekiyordu. Biz de sıraya giriyorduk, bize de veriyorlardı. Palamut bu yıl bayağı bol, Allah'a şükür" şeklinde konuştu.

Okul yönetimi, mezunların desteğiyle gerçekleştirilen festivalin gelecek yıllarda da balık festivali adı altında sürdürülmesini hedefliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı