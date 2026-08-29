Malatyalı fırıncının mağduriyeti: 95 metrekarelik iş yerine 30 metrekarelik dükkan

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN - Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'nde, 6 Şubat depremlerinin ardından rezerv alan içerisinde kalan fırını yıkılan Selahattin İriağaç, 95 metrekarelik iş yerinin yerine kendisine 30 metrekarelik dükkan verildiğini söyledi. Tahsis edilen dükkanın fırın işletmeye uygun olmadığını belirten esnaf, "Burası benim işime yaramaz. Tuvaleti bile yok. Ben burada nasıl fırıncılık yapacağım" dedi.

Zaviye Mahallesi Temelli Caddesi'nde 40 yıldır fırıncılık yaptığını belirten İriağaç, rezerv alan çalışmaları nedeniyle kaybettiği 95 metrekarelik iş yerinin yerine kendisine 30 metrekarelik dükkan tahsis edildiğini ifade etti.

"40 YILDIR BURADA FIRINCILIK YAPIYORUM"

Bölgenin en eski fırıncılarından biri olduğunu söyleyen İriağaç, "Ben 40 yıldır burada fırıncılık yapıyorum. 95 metrekarelik fırınımı aldılar, bana 30 metrekarelik bir dükkan verdiler. Dört işçi çalıştırıyordum. Şimdi 10 metrekarelik bir yerde oturuyorum. Çok büyük mağduriyet yaşıyorum."

"VERİLEN DÜKKAN FIRIN YAPMAYA UYGUN DEĞİL"

Kendisine verilen dükkanın fiziki koşullarının fırın işletmeye elverişli olmadığını savunan İriağaç, şöyle konuştu:

"Bana verilen 30 metrekarelik dükkanı ne yapacağım? Burası benim işime yaramaz. Ancak kiraya verebilirim. Tuvaleti bile yok. Ben burada nasıl fırıncılık yapacağım? Eski iş yerim fırıncılık açısından Malatya'nın en güzel yerlerinden birindeydi. Benim fırınımın bulunduğu yeri başkasına vermişler, bana ise 30 metrekarelik bu dükkanı tahsis etmişler."

"İŞİMİ SÜRDÜREBİLECEĞİM BİR FIRIN İSTİYORUM"

Yaşadığı mağduriyet nedeniyle yargıya başvurduğunu belirten İriağaç, bir hafta önce dava açtığını ve inceleme sürecinin devam ettiğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileriyle görüştüğünü aktaran esnaf, kendisine, "Senin hakkın bu kadar" denildiğini ileri sürdü. Esnaf, 40 yıldır yaptığı mesleği sürdürebileceği, fırın işletmeye uygun bir iş yerinin tahsis edilmesini istedi.

Kaynak: ANKA