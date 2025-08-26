Reyhan Özcan'dan YKS Başarısı: Türkiye 328'incisi Oldu

Muş'ta yaşayan ve bu yıl YKS sınavına giren Reyhan Özcan, sayısal alanda Türkiye 328'incisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Muş il birinciliğini de kazanan Özcan, elde ettiği bu başarıda Kızılay'ın sağladığı desteklerin önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Yedi kardeşli bir ailenin üçüncü çocuğu olan Reyhan Özcan, üniversite sınavına hazırlık sürecinde hem okul hem de ev ortamında disiplinli çalışmasıyla dikkat çekti. Kendine ait bir odada, günde altı saate kadar süren yoğun bir programla sınava hazırlandığını ifade eden Özcan, " Kızılay'ın bize verdiği mentörlük, kariyer planlama, psikososyal destekler ve maddi yardımlar, arkamızda bir güç olduğunu hissettirdi. Bu sayede daha motive oldum, daha umutla çalıştım" dedi.

"İnsanlara fayda sağlayacak işler yapmak istiyorum"

Türkiye genelinde yaklaşık 2,5 milyon kişinin girdiği YKS sınavında Türkiye 328'incisi olan Reyhan Özcan, tercihini Bilgisayar Mühendisliği'nden yana kullandı. Yerleştirme sonuçlarına göre Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü tam burslu kazandığını öğrenen genç kız duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Çağımız teknoloji ve yapay zeka çağı. Bu alanlarda üretmek, insanlara fayda sağlayacak işler yapmak istiyorum. İleride sağlık teknolojileri ve giyilebilir cihazlar gibi insan odaklı projelere katkı sunmayı hedefliyorum."

Aile boyu eğitim seferberliği

Reyhan Özcan gibi ağabeyi Şahin Özcan da bu yıl üniversite sınavına girdi. Diş hekimliğini hedefleyen ağabey, ek tercih hakkını kullanabilmek için başvuru tarihlerini bekleyecek. Sekiz yıl önce bir trafik kazasında babalarını kaybeden Özcan ailesi, eğitimle hayata tutunmaya çalışıyor. Ailenin bir diğer kızı da Şanlıurfa'da Bilgisayar Mühendisliği eğitimi alıyor. Babalarını kaybettikten sonra kendilerini eğitime ve okumaya adadıklarını anlatan Şahin Özcan "Sürekli okumaya sırtımızı vermeye çalıştık çünkü başka bir türlü bu hayata tutunamayacağımızı biliyorduk. Bu yüzden de hepimiz okuyoruz" diye konuştu.

Anneleri Gülnaz Özcan ise "Yedi çocuğum var, hepsinin okumasını istiyorum. Çocuklarım okurken Kızılay hep yanımızdaydı. Bayramlarda, okul dönemlerinde, her zaman. Bunun için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kızılay'ın eğitime uzanan eli

Türk Kızılay, dezavantajlı durumdaki çocukların eğitim yolculuklarında yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla yürüttüğü sosyal destek programlarıyla binlerce aileye ayni, nakdi ve psikososyal katkı sağlıyor. Eğitimde fırsat eşitliğini gözeten bu çalışmalar sayesinde, Reyhan gibi pek çok genç geleceğe daha umutla bakabiliyor. Kızılay'ın destek programlarından yararlanan Reyhan ve üç kardeşi; düzenli harçlık desteği, eğitim ve kariyer planlaması, psikososyal danışmanlık, çevrim içi ve yüz yüze eğitimler ile sosyal etkinliklere katılım ve mentörlük hizmeti gibi çeşitli sosyal desteklerden faydalanıyor. - ANKARA