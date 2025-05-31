Reşit Kibar Davasında İkinci Duruşma Gerçekleşti

Reşit Kibar Davasında İkinci Duruşma Gerçekleşti
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Reşit Kibar Davasında İkinci Duruşma Gerçekleşti
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Artvin Cankurtaran mevkiinde orman kesimine karşı çıkan çevre savunucusu Reşit Kibar'ın ölümüne dair açılan davada ikinci duruşma tamamlandı. Avukat Haktan Özkan, Kibar'ın öldürülmesinin münferit bir olay olmadığını ve arka planda yağmalama niyetinde olan şirketler ve onlara göz yuman bürokrasinin olduğunu açıkladı. Duruşma, gergin bir atmosferde geçti ve bir sonraki duruşmanın 26 Eylül 2025'te yapılmasına karar verildi.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin Cankurtaran mevkiinde orman kesimine karşı çıkarken açılan ateş sonucu yaşamını yitiren çevre savunucusu Reşit Kibar'ın ölümüne ilişkin açılan davada ikinci duruşma tamamlandı. Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Avukat Haktan Özkan, "Bu cinayet, münferit bir olay değildir. Sadece bir tetikçinin sorumluluğundan söz edemeyiz. Bu işin arka planında Cankurtaran'ı yağmalamak isteyen bir şirket ve şirketler grubu var. Aynı zamanda bu yağmaya göz yuman bir bürokrasi de söz konusudur. Tüm bu sorumluların ortaya çıkarılması gerekiyor" dedi.

Artvin'in Cankurtaran bölgesinde, mesire alanı projesi kapsamında yapılan ağaç kesimini engellemek amacıyla mücadele ederken hayatını kaybeden çevre savunucusu Reşit Kibar'ın ölümüne ilişkin, biri tutuklu iki sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması, daha önce mahkeme salonunun fiziki yetersizlikleri nedeniyle 30 Mayıs'a ertelenmişti. Dün Artvin Adliyesi'nde saat 09.00'da başlayan duruşma oldukça gergin geçti. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği duruşmada iki kişi gözaltına alındı. Duruşmaya tutuklu sanık Muhammet Subaşı bizzat katılırken, tutuksuz yargılanan Fikret Merttürk ise SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla bağlandı. Tanıkların dinlendiği ve avukatların savunmalarını sunduğu duruşmada, sanık Muhammet Subaşı suçlamaları reddederek tahliyesini talep etti.

Yaklaşık 14 saat süren duruşmanın sonunda mahkeme heyeti bir sonraki duruşmanın 26 Eylül 2025 tarihinde yapılmasına karar verdi. 28 Ağustos 2025 tarihinde Cankurtaran'da keşif yapılacak. Muhammet Subaşı'nın tutukluluğunun devamına, Fikret Merttürk'ün ise tutuksuz yargılanmasına devam edilmesine hükmedildi.

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Avukat Uğur Karakuş, "Mahkeme sürecinin sonunda mahkeme 26 Eylüle ertelendi. Girerekende açıklama yapmıştık çok gergin bir mahkeme yaşandı. Avukat arkdaşımız ayrıntılı açıklayacak. Ben bugün bizi yanlız bırakmayan tüm avukat arkadaşlarımıza demokratik kitle örgütlerine Yeşil Artvin Derneği'ne, Sol Parti'ye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Emek Partisi'ne, Umut- Sen'e, Halkevleri'ne teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu işin arka planında Cankurtaran'ı yağmalamak isteyen şirketler grubu var"

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Avukat Haktan Özkan, davaya katılan yurttaşlara teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Bizi bugün de yalnız bırakmadınız. Tıpkı bir önceki duruşmada olduğu gibi 14 saattir buradayız. Hepimiz çok yorulduk, sizler de çok yoruldunuz. Bugün en önemli taleplerimizden biri şuydu; bu cinayet müferit bir cinayet değildir. Sadece bir tetikçinin sorumluluğundan bahsedemeyiz. Bu işin arka planında Cankurtaran'ı yağmalamak isteyen bir şirket ve şirketler grubu vardır. ve bu yağmaya müsaade eden bürokrasi vardır. Bu sorumluların ortaya çıkarılması lazım."

Duruşmada Fikret Merttürk'ün tutuklanmasını talep ettiklerini belirten Özkan, mahkemenin bu talebi reddettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl ki 3 Eylül günü Borçka Cumhuriyet Başsavcılığı Fikret Merttürk'ü alıp serbest bıraktıysa, bugün de ne yazık ki mahkeme tutuklanması yönündeki taleplerimize ret cevabı verdi. Bu kararın bizce kabulü mümkün değildir çünkü bu süreç sadece Reşit Kibar'ın katledilmesiyle ilgili değildir. Bütün bir Cankurtaran halkını tehdit eden bir süreçle karşı karşıya kalmıştık. Cankurtaranlılara, katiller, şirket sahipleri, bürokrasi tarafından parmak sallanmıştı."

"Bu mahkemede de hala müvekkillerimize parmak sallanarak, susturulmaya çalışılıyorla r"

Duruşma sırasında Reşit Kibar'ın köylüsü olan iki gencin, mahkeme salonunda kendilerine yönelik parmak sallanmasına itiraz ettikleri için gözaltına alındığını söyleyen Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne yazık ki bugün gördük ki bu mahkemede de hala müvekkillerimize parmak sallanarak susturulmaya çalışılıyorlar. Fakat biz biliyoruz ki Cankurtaran halkı, daha önce bu tehditlere boyun eğmediyse bundan sonra da eğmeyecektir. Adalet mücadelemiz sürecek ve tüm sorumluların ortaya çıkarılmasını sağlayacağız."

Özkan, 28 Ağustos'taki olay yeri keşfi ve 26 Eylül'de görülecek üçüncü duruşma için kamuoyuna çağrı yaparak, "Hem bir önceki duruşma hem de bu duruşma bu salonları dolduran herkese ve tüm Türkiye'ye çağrı yapıyoruz. Hem 28 Ağustos'ta hem de 26 Eylül'de sürecin takipçisi olmaya, tüm kamuoyunu davet ediyoruz" dedi.

Duruşmaya, çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, SOL Parti PM Üyesi Alper Taş ve DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın salonda hazır bulundu. Ayrıca CHP, SOL Parti, DEM Parti, Halkevleri, Umut-Sen, Yeşil Artvin Derneği, Türkiye Barolar Birliği, Özgürlükçü Hukukçular Derneği, Artvin Barosu ve çok sayıda avukat da duruşmayı takip etti. Reşit Kibar'ın ailesi ve çok sayıda vatandaş da mahkeme salonunda yer alarak davaya destek verdi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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