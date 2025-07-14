Rektör Yılmaz, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, gerçekleştirilen tören ile görevine başladı.

Ankara'daki TRT Genel Müdürlüğü Binasında gerçekleştirilen devir-teslim töreninde BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, TRT önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Albayrak, TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Zahid Sobacı, BUÜ Rektör Yardımcıları ile TRT ve Üniversite yöneticileri hazır bulundu. Törende konuşan BUÜ Rektörü ve TRT Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "Ülkemizin güzide kuruluşlarından biri olan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'ndaki (TRT) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevime bugün itibariyle başlamış bulunuyorum. Gerçekleştirilen devir-teslim töreni ile birlikte görevi önceki dönem Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ahmet Albayrak'tan devraldım. Kendisine emeklerinden ve TRT'mize katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. Yeni dönemde devraldığımız hizmet bayrağını çok daha yukarılara çıkarmak ve TRT'nin üstlenmiş olduğu misyonu hassasiyetle yerine getirebilmek adına tüm ekibimizle birlikte gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız. Şahsımı bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Yeni dönemde birlikte görev yapacağımız başta Genel Müdürümüz ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Prof. Dr. Zahid Sobacı olmak üzere tüm Yönetim Kurulu Üyelerimize ve birbirinden kıymetli çalışma arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum" dedi.

Tören, karşılıklı iyi dileklerin vurgulanması ve çiçek takdiminin ardından sona erdi. - BURSA