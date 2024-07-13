Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü: Türk Halkı 15 Temmuz'da İradesine Sahip Çıktı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, 15 Temmuz'da Türk halkının iradesine ölümü pahasına sahip çıktığını ifade etti.

Rektör Kızıltoprak, yaptığı açıklamada, Kütahya'da Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Günü Yürüyüşü'ne akademisyenlerin cübbeleri giyerek katılacağını belirtti.

Kızıltoprak, "15 Temmuz darbe girişimine kadar, 1622'den 15 Temmuz 2016'ya kadar geçen süreci dikkate aldığımızda, bu kanlı darbecilere gerçekten dersini veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmuştur. Adeta yakın tarihimizde, 400 yıllık bir büyük geçmişimizde, darbecilerin her defasında başarılı olarak iktidarı şiddet yoluyla ele geçirmesine bir son vermiştir ve dur demiştir. Bunu da demokratik değerlere dayanarak yapmıştır. İktidar ancak milli iradenin sandıkta verdiği kararla değişir, demiştir. Sandıkta milli irade kararını verdikten sonra tekrar milletin önüne sandık gelene kadar artık o milletin meşru temsilcisi cumhurbaşkanıdır. Erdoğan'ın toplum nezdindeki meşruiyeti onun aziz Türk milleti ile kurduğu samimi, dostane bağı, darbeye toplumla birlikte Türk milletine liderlik ederek karşı çıkma iradesi, 400 yıldır muvaffak olduklarını düşünen kanlı darbecilerin mağlup olmasını sağlamıştır ve Erdoğan yakın tarihimizde Genç Osman'ın yapamadığını yapmış, Genç Osman'dan beri gelen bu geleneğe imkan vermemiş ve hem toplumsal hem hukuki hem de siyasal meşruiyetini ön plana çıkararak darbecilere kara gün yaşatmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten milletinin başkomutanı olduğunu, milletin lideri olduğunu göstermiş ve darbecilere gereken dersi vermiştir. 27 Mayıs'ın tekrarlanmasına müsaade etmemiştir. Sultan Abdülhamit'in, Sultan Abdülaziz'in başına gelenlerin tekrar yaşanmasına ve milletimizin vicdanında bir yara açılmasına müsaade etmemiştir. Bundan sonra dünyada bütün şiddet yanlıları, şiddet kullanarak, kan dökerek, fitne fesat çıkararak iktidarı ele geçirmeye çalışanlar, Tayyip Erdoğan'ın liderliğini hatırlayarak geri adım atacaklardır. Pazartesi günü Ulu Cami'den başlayın Zafer Meydanı'na kadar devam edecek olan Milli Birlik Günü Yürüyüşü'ne biz akademisyenler cübbelerimizle katılacağız" diye konuştu. - KÜTAHYA