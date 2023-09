Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak: "4 Eylül tarihi, düşmanın bu topraklardan kaçtığı günün adıdır"

Simav'ın kurtuluşunun 101. yıldönümü kutlamalarına katılan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak yaptığı konuşmada, 4 Eylül tarihinin düşmanın bu topraklardan kaçtığı günün adı olduğunu ifade etti.

Simav'daki Belediye Meydanı'nda düzenlenen törene Kütahya milletvekilleri Adil Biçer ve İsmail Çağlar Bayırcı, Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Simav Kaymakamı Bünyamin Karaloğlu, Simav Belediye Başkanı Fatih Kalay, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Törendeki konuşmasına Necmettin Halil Onan'ın "Dur Yolcu" isimli şiiriyle başlayan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak," 4 Eylül düşmanın bu topraklardan kaçtığı günün adıdır. Bizim istiklalimizin adıdır. Simav, vatan parçamızın her noktasında mücadele eden aziz Mehmetçiğimizin, gazilerimizin bu vatan mücadelesinde İstiklal Marşı'na can verdiği, ruh verdiği yerdir. Milli Mücadele'nin geçtiği her toprak parçasında şahadetin kutsallığı, hürriyetin önemi, vatan topraklarının azizliği, tek ve mutlak Allah'a teslimiyet gibi değerleri görmemiz mümkündür. Malazgirt ile vatan olan Anadolu, Başkomutan Meydan Muharebesi ile sonsuza kadar Türk yurdu olacağını tüm dünyaya haykırmıştır" dedi.

"Milli mücadeledeki zorluklar Kütahya'yı ümitsizliğe sevk etmedi"

Milli mücadeledeki zorlukların Kütahya'yı ümitsizliğe sevk etmediğine dikkat çeken Rektör Süleyman Kızıltoprak," Bu haykırışta içinde bulunduğumuz Simav'ın efelerinin, zeybeklerinin, yarenlerinin gür nidaları halen duyulmaktadır. Kütahya ve ilçeleri Milli Mücadele yıllarında düşmanın ablukasına maruz kalmış, savaşların odak noktasında yer almıştır ancak istiklaline sahip olacağına hep inanmıştır. Bu inancı hiçbir zaman kaybetmemiştir. Topraklarımızı arkalarındaki yedi düvele dayanarak işgal eden sözde kuvvetler, burada 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan Büyük Taarruz neticesinde büyük mağlubiyetle karşılaştılar. Kütahya ve ilçelerinin Milli Mücadele döneminde yaşadığı zorluklar ve düşmanın ablukası hiçbir zaman Mehmetçiklerimizi ve onların başkomutanını ümitsizliğe sevk etmedi. Türk'ün mücadelesi ve zafere olan inancı hiçbir zaman sönmedi" dedi.

"Allah bu millete bir daha istiklal mücadelesi verdirmesin"

Konuşmasında, "Allah bu millete bir daha istiklal mücadelesi verdirmesin" diyen Rektör Kızıltoprak," Bu vesileyle Kütahya Mecmuası adlı gazetede yayınlanan Yunan Mezalimi tiyatro eserindeki oyunun kahramanı, genç yaşta şehit olan Murat'ın askerdeki abisi Muhammed'e seslenişini tekrarlamak istiyorum, "Ey intikam için gelen zalimler, ey hortlayan Yunan, içinizden kaç kişi kaçtı da kurtuldu. Memleketinize hezimet haberini ulaştıracak kaç mecnun kaldı. Söyle hakikati itiraf et. Necis leşlerinizi kartallar bile yemiyor. Çürüyen cesetlerinizi vatanımın toprakları bile kabul etmiyor. Nasıl olur da sizin hükümetinizi, sizin zalim idarenizi biz kabul ederiz". Bu vatanın her zerresi, dağı, taşı, pınarlarındaki suyu, her karış toprağı, milletimizin bedeninden başka, kanından başka, hiçbir kanı kabul etmiyor. Biz Türk milleti mensupları olarak 101 yıl önce İstiklal mücadelesini kazanan Mehmetçiğimizle, onun başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile gurur duyuyoruz. Allah bu millete bir daha istiklal mücadelesi verdirmesin. İstiklal mücadelesine tekrar mecbur kalırsak, düşmanlarımız 101 yıl önce yaşadıkları hezimeti tekrar yaşayacaktır. Aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun. İstiklal gününüz kutlu olsun" diye konuştu.

Törenin ardından Rektör Kızıltoprak ve protokol üyeleri, Belediye Başkanı Fatih Kalay'ı makamında ziyaret etti. - KÜTAHYA