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İnönü Üniversitesi'nden Gana Büyükelçiliği'ne Ziyaret

İnönü Üniversitesi'nden Gana Büyükelçiliği'ne Ziyaret
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İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Turan ile birlikte Gana Cumhuriyeti’nin Türkiye Büyükelçisi Sheikh Abdul Nasiru-Deen’i Ankara’daki makamında ziyaret etti.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Turan ile birlikte Gana Cumhuriyeti'nin Türkiye Büyükelçisi Sheikh Abdul Nasiru-Deen'i Ankara'daki makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Gana arasındaki köklü dostluk ilişkilerinin yanı sıra iki ülke yükseköğretim kurumları arasında hayata geçirilebilecek ortak akademik projeler, öğrenci-akademisyen değişim programları ve muhtemel iş birliği imkanları kapsamlı bir şekilde ele alındı. İnönü Üniversitesinin uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmaların değerlendirildiği buluşmada, karşılıklı tecrübe paylaşımında bulunuldu.

Rektör Akpolat, nazik ev sahipliği, yakın ilgisi ve misafirperverliği dolayısıyla Büyükelçi Sheikh Abdul Nasiru-Deen'e teşekkürlerini iletti. Ziyaret, iki ülke arasındaki kültürel ve akademik bağları daha da güçlendirecek ortak çalışmaların temennisinin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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