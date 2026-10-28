Rektör Prof. Dr. Altun’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıldönümünü kutlayan Rektör Prof. Dr. Altun, mesajında şu görüşlere yer verdi;

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan eşsiz zafer sonucu kurulan Cumhuriyetimizin, 103'üncü yılını kutlamanın coşkusunu hep birlikte yaşamaktayız.

29 Ekim 1923'te Aziz Türk Milleti'nin bağımsızlık mücadelesinin taçlandığı bugün, tarihimizin dönüm noktalarından birisi olmuştur.

Tüm zorluklara rağmen tarihi boyunca esarete boyun eğmeyen Türk Milleti, 29 Ekim günü tüm dünyaya egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu göstermiştir.

103 yıl önce yakılan istiklal meşalesinin ışığında bizlere düşen en büyük görev ise Cumhuriyetimizin temel değerleri doğrultusunda ülkesini seven, milletine her daim hizmet edecek olan genç nesillerimizin geleceğin izinde her zaman yanında olmaktır.

Sevgili gençler; 29 Ekim 1923'te TBMM'de alkışlar ile ilan edilen Cumhuriyetimize sahip çıkacak olan sizler, ülkemizin 2053 ve 2071 vizyonlarının doğrultusunda kalkınma ve teknoloji başta olmak üzere her alanda ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesi ulaştıracaksınız.

Bilimin ışığında, tarihini bilen hedefi her daim gelecek olan gençlerimiz, ülkemizin geleceğine sizler yön vereceksiniz. Sizlerin, değer oluşturan bilgi üreterek, ortak sorumluluk ile tarihten güç alarak ülkemizi büyük ülke Türkiye olma yolunda daima ileriye götüreceğinize inancımız tamdır.

Bu duygu ve düşünceler ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; tüm silah arkadaşlarını ve vatanımız uğruna canını feda eden aziz şehitlerimiz ile gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı