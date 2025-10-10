Rektör Çakmak 2025-2026 akademik yılı açılış törenine katıldı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni"ne Katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, YÖK tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen açılış töreninde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bakanlar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK üyeleri ve rektörler yer aldı.

Törende Rektör Çakmak'ın yanı sıra ETÜ'yü temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naim Ürkmez, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İzzet Ül ker ve Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Deniz Bedir ile öğrenciler bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Orkestrası'nın müzik dinletisiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2025-2026 Akademik Yılı'nın öğrenciler, akademisyenler, idari personeller ve ülkemiz için hayırlı olmasını dileyerek, YÖK tarafından yeni akademik yılda hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amacımız Soykırımın Durması ve Bölgeye Huzurun Gelmesidir"

YÖK Başkanı Özvar'ın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Gazze'deki barış sürecine ilişkin müjdeli haberin geldiğini belirterek, Uzun süredir Gazze'de akan kanın durması için yoğun çaba içerisindeydik. New York'taki BM Genel Kurulu'nda ve Washington ziyaretimizde Sayın Trump ile Gazze konusunu görüştük. Bugün imza atıldı, memnunuz" dedi.

Türkiye'nin başından itibaren bu sürece aktif katkı sunduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Anlaşmanın uygulanmasını titizlikle takip edeceğiz. Sahadaki uygulamaları denetleyecek görev gücünde Türkiye olarak biz de yer alacağız" diye konuştu.

Gazze'nin yeniden imarı için Türkiye'nin uluslararası toplumla birlikte çalışacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız soykırımın durması ve bölgeye huzurun bir an önce gelmesidir. Gazzeli kardeşlerimiz dünyada barışı ve güvenliği en fazla hak eden millettir" dedi.

Erdoğan ayrıca, "İki yıl sonra yüzleri gülen Gazzeli mazlumların, özellikle de çocukların tebessümlerinin solmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Ateşkese katkı sağlayan ABD Başkanı Sayın Trump'a, Katar'a ve Mısır'a teşekkür ediyorum. Hamas'ın dirayetli tutumunu da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu Topraklar 11. Yüzyıldan Beri İlim Merkezidir"

Konuşmasında Türkiye'nin ilim geleneğine de değinen Erdoğan, "Biz köklü bir medeniyetin, alim ve ariflerin mirasçısıyız. 11. yüzyıldan itibaren bu topraklar ilmin merkezi olmuştur. Ancak bilim tarihindeki katkılarımız yeterince anlatılamıyor. Gençlerimize bu birikimi aktarmaya devam etmeliyiz" dedi.

Selçuklu ve Osmanlı dönemlerindeki medrese ve eğitim kurumlarının dünya ilim tarihine yön verdiğini belirten Erdoğan, "Sultan Alparslan döneminde kurulan Azamiye Külliyesi, bugünkü anlamda ilk eğitim kurumlarından biridir. Avrupa üniversiteleri bu kurumları örnek almıştır" diye konuştu.

Eğitim alanındaki yatırımlara değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyet döneminde eğitime en büyük yatırımları yapan hükümet biz olduk. 2002'de yükseköğretime ayrılan bütçe 2,5 milyar liraydı, bugün 488,5 milyar liraya ulaştı" dedi.

Yapay zeka ve bilişim tabanlı eğitim programlarının arttığını belirten Erdoğan, "Üniversitelerimizin dijital altyapısını güçlendiriyoruz. Üniversite-sanayi iş birliğini yaygınlaştırıyoruz. Yeni dönemde ders planlarını sadeleştirerek, öğrencilerimizin üç yılda mezun olabileceği yapısal reformları gündeme alacağız" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, son olarak "Yeni düzenlemelerle yükseköğretim sistemimiz hem daha verimli hem de uluslararası standartlara daha uyumlu hale gelecek. 2025-2026 akademik yılının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "YÖK 2023 Üstün Başarı Ödülleri"ni kazanan akademisyenlere ve üniversitelere ödüllerini vermesi ile devam eden program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - ERZURUM