OMÜ Rektörü: 15 Temmuz esaret gömleğini parçaladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, "15 Temmuz 2016 gecesi vücut bulan devlet-millet bütünleşmesi, üzerimize giydirilmeye kalkışılan esaret gömleğini paramparça ederek istikbalimize ipotek koymaya çalışanları hayal kırıklığına uğratmıştır" dedi.

OMÜ tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen "İzleri ve Dersleriyle 15 Temmuz" panelinde, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi farklı yönleriyle ele alındı. OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın devamında OMÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kara tarafından şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

"İstikbalimize ipotek koymaya çalışanları hayal kırıklığına uğrattı"

Panelde konuşan Rektör Aydın, "Dünya demokrasi tarihi çok sayıda direnişe şahitlik etmiştir. Ancak Türk milletinin kendisine dönen namlulara göğsünü siper ederek ortaya koyduğu emsalsiz kenetlenme, emperyalist hevesleri hükümsüz kılması bakımından sonuçları sınırlarımızı aşan bir mahiyete sahiptir. 15 Temmuz 2016 gecesi vücut bulan devlet-millet bütünleşmesi, üzerimize giydirilmeye kalkışılan esaret gömleğini paramparça ederek istikbalimize ipotek koymaya çalışanları hayal kırıklığına uğratmıştır. 15 Temmuz'da hainler eliyle mağdur edilmek istenen aziz milletimiz, 'Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!' meydan okumasıyla, mağrur bir mazinin mirasçısı olduğunu dosta düşmana bir kez daha göstermiştir. O gece sergilenen direniş ruhu, toplumsal hafızamızda kurumsallaşarak kök salmış ve gelecek kuşaklara aktarılacak sarsılmaz bir diriliş bilincine dönüşmüştür. Aradan geçen on yılın sonunda arkamıza dönüp baktığımızda, zillete boyun eğmeyen Anadolu çocukları, başı dik yarınları inşa edebilme azimleriyle mazlum coğrafyaların umudu olmuşlardır. Bizlerin en büyük sorumluluğu, bu büyük mücadeleden çıkardığımız dersleri gelecek nesillere aktarmaktır. Bizler, 15 Temmuz'un toplumsal hafızamızdaki yerini her daim canlı tutmak, Milli birlik ve beraberlik duygumuzu her şartta pekiştirmek, Demokrasi, milli irade ve bağımsızlık bilincini sizlerin omuzlarında geleceğe ulaştırmak zorundayız. Zira 15 Temmuz, sadece bir ihanet şebekesinin bertaraf edilmesi değildir" diye konuştu.

OMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Serkan Şen ile OMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Sancar da birer konuşma yaptı. Panel toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı