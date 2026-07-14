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Kısmetse Olur'da ortalık karıştı! Kız arkadaşını başka erkeğin kollarında görünce çıldırdı

Kısmetse Olur'da ortalık karıştı! Kız arkadaşını başka erkeğin kollarında görünce çıldırdı Haber Videosunu İzle
Kısmetse Olur'da ortalık karıştı! Kız arkadaşını başka erkeğin kollarında görünce çıldırdı
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Kısmetse Olur evinde gerilim zirve yaptı. Yeni yarışmacının başka bir adayın kız arkadaşıyla dans etmesi bardağı taşırdı. "Dostum sen bir çekil şuradan" sözleriyle başlayan tartışma stüdyoda soğuk rüzgarlar estirdi.

  • Kısmetse Olur evine yeni katılan erkek yarışmacı, başka bir yarışmacının kız arkadaşını dansa kaldırdı.
  • Kız arkadaşını dans ederken gören damat adayı, rejiye 'Kes müziği' diyerek dansı yarıda kesti.
  • Yeni yarışmacı, damat adayına 'Oğlumlu konuşup benim canımı sıkma' diyerek rest çekti; diğer yarışmacılar kavgayı önledi.

Entrikanın ve aşk kaosunun eksik olmadığı Kısmetse Olur evine yeni katılan erkek yarışmacı, ayağının tozuyla büyük bir krizin fitilini ateşledi. Yeni adayın, evdeki diğer bir yarışmacının kız arkadaşını dansa kaldırması üzerine kıskançlık krizine giren damat adayı duruma çok sert tepki gösterdi.

"NE OLUYOR LAN! KES MÜZİĞİ"

Kız arkadaşının yeni yarışmacıyla dans ettiğini gören damat adayı, öfkesine hakim olamayarak çekimin yapıldığı alana müdahale etti. Rejiye seslenen yarışmacı, "Ne oluyor lan! Kes müziği" diyerek dansı yarıda kesti. Yeni yarışmacının bu tepkiye şaşırarak "Ne ne oluyor ya?" cevabını vermesi üzerine ortam iyice gerildi.

"OĞLUMLU KONUŞUP BENİM CANIMI SIKMA!"

Kız arkadaşını korumak ve yeni adayı uzaklaştırmak isteyen damat adayı, "Dostum sen bir çekil şuradan" diyerek fiziksel olarak araya girmeye çalıştı. Ancak yeni yarışmacının geri adım atmaya niyeti yoktu. 

Kendisine hitap şekline sinirlenen yeni aday, "Oğlumlu konuşup benim canımı sıkma!" sözleriyle rest çekti. Diğer yarışmacıların araya girmesiyle kavganın büyümesi son anda önlendi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEmre Siskolu:

Bu saçma programları hala seyreden varmı acaba merak ediyorum.

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Haber YorumlarıTaş:

çok komik kurgu. gerçek olsa erken dediğin kafayı gömer sonra da gider çeker cezasını nezarette,

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