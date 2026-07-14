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Bursa'da komşu dehşeti! "Eşime göz kırptı" iddiası can aldı

Bursa'da komşu dehşeti! 'Eşime göz kırptı' iddiası can aldı
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, eşine göz kırparak taciz ettiğini iddia ettiği komşusuyla tartışan Yetiş Gönültaş, Süleyman Köroğlu tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Şüpheli tutuklandı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Süleyman Köroğlu (32), eşine göz kırpıp, sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla komşusu Yetiş Gönültaş'ı (41) 3 kurşunla öldürdü. Kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 12 Temmuz saat 05.00 sıralarında Yenidere Mahallesi Burmalı Sokak'ta meydana geldi. 

"EŞİME GÖZ KIRPTI" DİYEREK VURDU

Yetiş Gönültaş, komşusu Y.D.’nin evine gitti. Bir süre sonra eve diğer komşu Süleyman Köroğlu da geldi. 

Süleyman Köroğlu

Köroğlu, burada daha önce eşine sözlü tacizde bulunup, göz kırptığı iddiasıyla Yetiş Gönültaş'a tabancayla 3 el ateş etti. 

Yetiş Gönültaş

Şüpheli kaçarken, ihbarla adrese gelen sağlık ekipleri kanlar içinde yatan Yetiş Gönültaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. 

Gönültaş'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan Süleyman Köroğlu, polis ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Adliyeye sevk edilen Köroğlu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Köroğlu'nun ayrıca uyuşturucu madde kullanmaktan suç kaydının olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / H. Çetin Güler
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