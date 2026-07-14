Ahbap soruşturmasında yeni operasyon! Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de şüpheliler arasında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bulgulara ulaşıldı. Soruşturma kapsamında Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 17 şüpheli ile 4 şirkete yönelik İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

125 MİLYON LİRALIK BAĞIŞ TRAFİĞİ İDDİASI

Başsavcılığın açıklamasına göre, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışların bir bölümünün Haluk Levent'in asistanı Y.K.'nin kişisel hesabına aktarıldığı, buradan da toplam 125 milyon 765 bin liranın Berkant Acil ile bağlantılı kişi ve şirketlerin hesaplarına gönderildiği tespit edildi.

Açıklamada, bu yöntemle haksız kazanç elde edildiği ve bağışların amacı dışında kullanıldığının değerlendirildiği belirtildi.

FESTİVAL İHALESİNDE USULSÜZLÜK İDDİASI

Soruşturma kapsamında Berkant Acil'in, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali organizasyonunu Sur Müzik Yapım Şirketi üzerinden doğrudan temin yöntemiyle aldığı öne sürüldü.

Başsavcılık, organizasyona ilişkin sahne, ışık ve ses sistemi gibi giderlerin sahte faturalarla gerçekte olduğundan yüksek gösterildiğinin mali bilirkişi raporuyla tespit edildiğini bildirdi.

Ayrıca Berkant Acil'in, Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu da hatırlatıldı.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalanırken, 4 şirkette arama yapıldı.

Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyale el konulurken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı