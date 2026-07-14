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Düğünde Kırmızı Kurdelelerle Süslenmiş Kuzu Düğün Hediyesi Olarak Verildi

Düğünde Kırmızı Kurdelelerle Süslenmiş Kuzu Düğün Hediyesi Olarak Verildi
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Osmaniye'de bir düğünde, bir kişi kırmızı kurdelelerle süslenmiş kuzuyu arkadaşına hediye etti. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, damat kuzuyu bahçede beslediklerini söyledi.

OSMANİYE'de bir kişi, kırmızı kurdelelerle süslenmiş kuzuyu arkadaşına düğün hediyesi olarak verdi. O anlar, davetliler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

İzzetin Atabey ile Esra Atabey'in hafta sonu gerçekleşen düğününün takı merasimi sırasında salona kucağında kırmızı kurdelelerle süslenmiş bir kuzu ile giren kişi, davetlilerin ilgi odağı oldu. İzzetin Atabey ile birlikte çalan müzik eşliğinde bir süre oynayan kişi, daha sonra kuzuyu düğün hediyesi olarak ona teslim etti. Cep telefonuyla kayda alınan o anlara ilişkin görüntüler, sanal medyada da ilgi gördü.

'KUZUYA BAHÇEDE BAKIYORUZ'

İsminin açıklanmasını istemeyen arkadaşının kuzu hediyesinin düğünde renk kattığını belirten İzzettin Atabey, "Düğünde o an oluşan atmosfer çok farklıydı. Tam halay çekerken bir yandan arkadaşımın kuzuyla içeriye girmesi, halayın ortasına gelmesi oynaması fazlasıyla şaşırttı beni ve mutlu etti. O anda düğüne katılanlar herkesin yüzünde bir anda gülümseme oldu, tebessüm oluştu ardından telefonlar çıkartılıp videolar çekildi. Düğünün atmosferi değişti. Güzel bir düğün oldu ama daha da güzelleşti. Kuzuyu evimize götürdük, bahçede bakıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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