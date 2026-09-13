Rakibinden kaçan 600 kiloluk boğa olimpiyat sporcularına taş çıkardı

Artvin'in Ardanuç ilçesinde düzenlenen boğa güreşlerinde rakibinden kaçan yaklaşık 600 kilogramlık boğa, 1,5 metre yüksekliğindeki demir kapıyı aşarak kapı ile çatı arasındaki boşluktan atladı. Boğanın çevikliği görenleri hayrete düşürdü.

Ardanuç ilçesinde bu yıl 5'incisi düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali kapsamındaki boğa güreşleri, ilginç görüntülere sahne oldu. Başaltı kategorisinde arenaya çıkan yaklaşık 600 kilogram ağırlığındaki iki boğa bir süre güreşmedi. Siyah renkli boğanın yandan boynuz darbesine maruz kalan turuncu renkli boğa rakibinden kaçmaya başladı. Hızla arena çıkışına yönelen boğa, yaklaşık 1,5 metre yüksekliğindeki demir kapıyı aşarak, kapı ile çatı arasında tam sığabileceği yaklaşık 70 santimetrelik boşluktan tek hamlede atladı. Boğa, sergilediği çeviklikle adeta olimpiyat sporcularına taş çıkardı. O sırada kapının diğer tarafında kimsenin bulunmaması muhtemel bir yaralanmayı önlerken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Boğanın arenadan uzaklaşmasının ardından güreşler kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı