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Gaziantep FK'de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik

Gaziantep FK'de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik
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Gaziantep FK, Süper Lig'de karşılaşacağı Fenerbahçe maçında Fuat Bavuk, Nazım Sangare ve Ali Osman Kalın'dan yararlanamayacak.

Süper Lig'de çıkış yakalamak isteyen Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5.haftasında 14 Eylül Pazartesi günü zirve yarışından kopmak istemeyen İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

7 GOL ATTI, 5 YEDİ

Ligde çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Gaziantep ekibinin 7 puanı bulunuyor. Güneydoğu ekibi, rakip fileleri 7 kez havalandırırken kalesinde ise 5 gole engel olamadı.

3 ÖNEMLİ EKSİK

Orhan Ak yönetimindeki kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı bulunan Fuat Bavuk, Nazım Sangare ve Ali Osman Kalın karşılaşmada forma giyemeyecek.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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