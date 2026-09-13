Gaziantep FK'de Fenerbahçe maçı öncesi 3 eksik

Süper Lig'de çıkış yakalamak isteyen Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5.haftasında 14 Eylül Pazartesi günü zirve yarışından kopmak istemeyen İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

7 GOL ATTI, 5 YEDİ

Ligde çıktığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Gaziantep ekibinin 7 puanı bulunuyor. Güneydoğu ekibi, rakip fileleri 7 kez havalandırırken kalesinde ise 5 gole engel olamadı.

3 ÖNEMLİ EKSİK

Orhan Ak yönetimindeki kırmızı-siyahlı ekipte sakatlığı bulunan Fuat Bavuk, Nazım Sangare ve Ali Osman Kalın karşılaşmada forma giyemeyecek.