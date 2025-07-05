Pülümür Başsavcısı İbrahim Akdağ, Milas'a Atandı

Tunceli'nin Pülümür İlçe Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Akdağ, Muğla'nın Milas İlçe Cumhuriyet Savcılığına atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2025 yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi Resmi Gazetede yayımlandı. Kararname ile 4 bin 36 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Bu kapsamda, Pülümür Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Akdağ, Muğla Milas Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı. Yeni görev yerine gitmeden önce Akdağ, mesai arkadaşlarıyla birlikte düzenlenen bir veda yemeğinde buluştu. Veda programında duygusal anlar yaşanırken, Başsavcı Akdağ'a görev süresince yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür edildi.

Ayrıca Akdağ, ilçedeki kurum amirlerine de veda ziyaretleri gerçekleştirerek helallik aldı. Yeni görev yerinde başarılı çalışmalar yapması temennisiyle uğurlanan Akdağ, Pülümür'de görev yapmaktan onur duyduğunu belirterek, tüm çalışma arkadaşlarına ve ilçe halkına teşekkür etti. - TUNCELİ