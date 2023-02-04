PTT AVM'de satılan cinsel güç arttırıcı ilaçlar meclis gündeminde

Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya verdiği soru önergesiyle PTT AVM üzerinden satılan güç arttırıcı ilaçları Meclis gündemine taşıdı. Aydın, PTT AVM'de internette satışı yasak ilaçların satıldığına dikkat çekti.

İnternetten ilaç satışı yapılmasının halk sağlığını tehdit ettiğini, ağır sağlık sorunlarına yol açtığını ve sonu ölüme varan zararlar verdiğini kaydeden Aydın, ilaçların hekim kontrolünde ve eczacı danışmanlığında kullanılması şartken, tüm uyarılara rağmen çoğu internet sitesinde kontrolsüz ilaç satışı yapıldığını söyledi.

Bakan Koca'ya internetten ilaç satışının yasak olduğu ve satışının yapılamayacağı 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un 24'üncü Maddesi'ni hatırlatan Erkan Aydın, şunları söyledi:

"Kanunda belirtildiği üzere; ilaçların internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz. Ancak internet üzerinden herkesin çevrimiçi alışveriş yapabildiği sitelerden sadece biri olan ve kendilerini 'Türkiye'nin En Güvenilir Alışveriş Merkezi' olarak tanımlayan PTT AVM'de de internette satışı yasak ilaçlara rastlamak mümkün. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nün iştirak şirketi olan e-ticaret sitesi pttavm.com, üzerinden cinsel ilişki öncesinde erkekler tarafından kullanılan güç artırıcı ilaç satışa sundu."

"Bakanlık denetleme yaptı mı?"

Aydın, Bakan Koca'ya şu soruları yöneltti, "PTT AVM'nin cinsel güce arttırıcı ilaçları satışa sunmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Söz konusu ilaçların satışı konusunda PTT yetkilileriyle görüşme yaptınız mı? Bu konuda yetkili olan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu söz konusu satış için bir değerlendirme yaptı mı? Bakanlığınız bu konuda bir denetlemede bulundu mu? Sağlığa zararlı olan söz konusu ilaçların yasaklanması için bir çalışmanız var mı?" - BURSA