Prof. Dr. Zaur Mükerrem 87 Yaşında Vefat Etti

Prof. Dr. Zaur Mükerrem 87 Yaşında Vefat Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi emekli öğretim üyesi ve belgesel yönetmeni Prof. Dr. Zaur Mükerrem'in vefatı üzüntüyle karşılandı. Rektör ve dekanın yaptığı açıklamalarla hatırlanan Mükerrem için cenaze töreni düzenlenecek.

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi emekli öğretim üyesi, usta belgesel yönetmeni ve akademisyen Prof. Dr. Zaur Mükerrem 87 yaşında vefat etti.

Vefat haberinin ardından bir mesaj yayınlayan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Yusuf Adıgüzel, "Üniversitemizin kıymetli hocası, usta belgesel yönetmeni Prof. Zaur Mükerrem'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah'tan rahmet; ailesine, öğrencilerine, sevenlerine ve tüm Anadolu Üniversitesi ailesine başsağlığı diliyorum. Onu daima saygı ve özlemle anacağız" ifadelerini kullandı.

İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Barış Kılınç ise yayıladığı mesajda, "Fakültemize büyük katkılar sunmuş, sinemaya ve belgesele adanmış bir ömrün sahibi Prof. Zaur Mükerrem'i kaybettik. Onu yalnızca derslerinde değil, fakültemize kattığı değerli çalışmalarda ve sohbetlerimizde dahi entelektüel birikimi, sinemaya dair derin bakışı ve belgesele kattığı özgün yorumlarıyla hatırlayacağız" dedi.

Prof. Dr. Zaur Mükerrem için 25 Ağustos Pazartesi günü saat 16.00'da İletişim Bilimleri Fakültesi önünde tören düzenlenecek. Törenin ardından Anadolu Üniversitesi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Mükerrem'in cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verilecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hakem Kurulu'nun memur zammıyla ilgili ilk toplantısından karar çıkmadı

Milyonların merakla beklediği toplantıdan sonuç çıkmadı
Düğünde havaya ateş açanlar ve trafikte yol kesenler yandı! Bakan Tunç'tan açıklama var

Bu iki suçu işleyenler yandı, cezası artırılıyor
AK Partili Çelebi, komando beresiyle ikna turunda: Kazanan Türkiye olacak

Komando beresiyle ikna turu: Kazanan Türkiye olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüntüsü yeniden gündem oldu: Barış Alper çoktan gitmiş aslında

O görüntü yeniden gündem oldu: Barış Alper çoktan gitmiş aslında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin son hamlesi Yunanistan'da 'diplomatik deprem' yarattı

Türkiye'nin son hamlesi Yunanistan'da deprem etkisi yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.