Prof. Dr. Taner Demirer: Şehir Hastaneleri Etkili Çalışmıyor

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi, CHP Sağlık Politikaları Kurul Üyesi, onkoloji ve hematoloji uzmanı Prof. Dr. Taner Demirer, Türkiye'de sağlık sisteminde yaşanılan sorunların hizmet sunumunu ve kalitesinin de gerilemesine neden olduğunu söyledi. Demirer, "Her ne kadar büyük vilayetlere ve Yozgat'ımıza da şehir hastanesi yapıldıysa da şehir hastanelerinin çoğu efektif çalışamıyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe kongrelerine katılmak üzere memleketi Yozgat'a gelen CHP Sağlık Politikaları Kurul Üyesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi onkoloji ve hematoloji uzmanı Prof. Dr. Taner Demirer, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Siyasi gelişmeleri yakından takip ettiğini kaydeden Demirer, Türkiye'deki sağlık politikalarıyla ilgilendiğini, dünyadaki sağlık politikalarını da yakından takip ettiğini bildirdi.

"Şehir hastanelerinin çoğu efektif çalışamıyor"

"Bugün itibarıyla sağlıkta Türkiye'de büyük problemler yaşanıyor ve sağlık hizmetlerinin sunumu ve standartlarında, kalitede önemli bir düşüş mevcut" diyen Prof. Dr. Taner Demirer, şehir hastanelerinin çoğunun efektif çalışmadığını söyledi.

Demirer, Yozgat'taki şehir hastanesinin de çok etkin çalıştığının söylenemeyeceğini, hastanenin birçok problemleri bulunduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bir önceki devlet hastanesindeki gibi sadece sevk müessesesi olarak çalışıyor. Mutlaka Yozgat'taki şehir hastanesini üniversiteyle sıkı bir ilişkiye girip, entegre yapıp, mezuniyet sonrası eğitim programına başlaması lazım. Ancak bu şekilde hastanedeki uzman ve öğretim üyesi kadrosu artırılabilir. Bugün itibariyle birçok girişim yapılamıyor ve hastaların Kırıkkale'ye karşı diye Ankara'ya gönderildiğini biliyoruz. O nedenle Yozgat Şehir Hastanesi'nin daha aktif çalışması için etkin bir programın yapılması lazım. Belli alanlarda, göğüs cerrahide, özellikle beyin cerrahide, kalp cerrahisinde uzman hekimlerin ya da öğretim üyelerinin bulunmadığını görüyoruz. Aynı şekilde Bozok Üniversitesi'nde birçok problemleri var. Özellikle Bozok Üniversitesi bir emekleme döneminden geçiyor. Aslına bakılırsa tabii üniversitedeki sosyal tesislerin yurt veya lojmanların da yeterli olmayışı birçok genç öğretim üyesi arkadaşım Yozgat'ta kalması için bir cazibe oluşturmuyor. Üniversitenin cazibesini artıracak, hızlı trenin devreye girmesi, lojmanların, kreşlerin, yurtların yapılmış olması daha çok öğrenci ve öğretim üyesini de Bozok Üniversitesi bünyesine çekebilir diye düşünüyorum."