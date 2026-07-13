15 Temmuz Paneli: Milletin Cesaret ve Fedakarlığı Vurgulandı

Kastamonu Üniversitesi'nde düzenlenen 15 temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Paneli'nde konuşan Prof. Dr. Şerif Demir, "15 Temmuz bize gösterdi ki tankların önünde yürüyen insanlar bu milletin cesaretini, ferasetini ve fedakarlığını ortaya koymuştur. Demek ki bu millet ihtiyaç duyduğu zaman içindeki cevheri her şartta ortaya çıkarıyor" dedi.

Kastamonu Üniversitesi tarafından 15 temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla panel düzenlendi. Kastamonu Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz yaptı. Panele konuşmacı olarak katılan Dr. Öğretim Görevlisi Murat Yılmaz, "Osmanlı'dan Cumhuriyete Milli İrade ve Ulusal Egemenlik", Prof. Dr. Şerif Demir ise "Cumhuriyet Dönemi Askeri Darbeler ve 15 Temmuz" başlıklı konuşmalar yaptı.

"10. yıl önemli bir dönüm noktasıdır"

15 Temmuz'un Türkiye'nin demokrasi tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz, "15 Temmuz 2016 tarihi bir darbe girişimi olarak tarihe geçti. 253 şehidimiz ve 2 bin 193 yaralımız, gazimiz oldu. Üzerinden 10 yıl geçti. Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılan menfur saldırıyı hiç unutmuyoruz, hala gözlerimizin önünde. Orada 44 polisimiz şehit oldu, 36 polisimiz yaralandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi menfur saldırının hedefi oldu. Kahramanlar çıkardı, şehit Ömer Halisdemir sembol isimdi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, ülkesine, devletine, milletine, o gece demokrasiye sahip çıktı. Bu yıl darbe girişiminin 10. yılındayız. Bu önemli. Türkiye'nin demokrasi zaferinin kamuoyuna doğru bir şekilde aktarılması açısından 10. yıl önemli bir dönüm noktasıdır. Medyaya önemli görevler düşüyor. Bu konular bizim de sorumluluk alanımızın içerisinde. Toplumun tüm kesimlerine görevler düşüyor. Cuma günü camilerimizde konuyu çok güzel izah eden bir hutbe dinledik. Mesele hepimizin meselesi" dedi.

"Türkiye'nin geleceği gençliktir"

15 Temmuz'un genç kuşaklara anlatılması gerektiğini ifade eden Yılmaz, " 15 Temmuz'u biz gençlere, geleceğin gençlerine, Türkiye'yi yönetecek gençlere 5 sene sonra mı öğreteceğiz, şimdiden bilgilendirmemiz lazım. Önceliği daha sağlıklı bir şekilde vermemiz lazım. Bunu biz yapmazsak kim yapacak? Bunun altını özellikle çiziyorum. Çünkü tarih olguları bir sıraya koyar, geçmişin hesabını gelecekte sorar. Akademik tarihçilik açısından bundan daha önemli bir şey yoktur. Onun için gençlerin eğitimine her zaman önem vermemiz lazım. Türkiye'nin geleceği gençliktir" diye konuştu.

Sosyal medyanın eğitimde etkin şekilde kullanılması gerektiğini kaydeden Yılmaz, "Öğrenciler sosyal medyadaysa biz de sosyal medya hesabı açıp oralardan öğrencileri bilgilendirmeye devam ediyoruz. Öğrenciyi bilgilendirmek, yetiştirmek sadece sınıf ortamında olan bir şey değil. Bu konu belirli standartlar çerçevesinde ders kitaplarına da girebilir, girmeli. Kıbrıs konusu girmediğinde öğrenciler bize 'Hocam, Kıbrıs bizim toprağımız değil, niye oraya gittik de savaştık' diye soruyordu. Bu soruları tarih derslerinde öğrencilerden işittik. Gelecek kuşaklara tarihi tecrübeyi sağlıklı vermeliyiz. Mustafa Kemal Paşa'nın dediği gibi, 'tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir.' Tarihi doğru aktarmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Panelde konuşan Dr. Öğretim Üyesi Murat Yılmaz ise Milli Mücadele'nin Cumhuriyet'in kuruluş sürecindeki belirleyici rolüne dikkat çekerek, "Mustafa Kemal Paşa'nın liderliğindeki mücadele başarıyla sonuçlanmış ve yeni bir devletin temelleri atılmıştır. Cumhuriyet, Osmanlı'da başlayan siyasi modernleşme sürecinin de bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır" diye konuştu.

Prof. Dr. Şerif Demir de, 15 Temmuz'un diğer darbelerden farklı olduğuna işaret ederek, "Hiçbir darbede bu kadar can kaybı ve şehit verilmedi. Maalesef birçok darbe yaşadık, ancak 15 Temmuz birçok yönüyle farklıdır. Bazen gençleri görünce umutsuzluğa kapıldığımız oluyor. 'Çanakkale'de size ölmeyi emrediyorum' diyen komutanın emriyle ölüme yürüyen insanların ruhu acaba tükendi mi diye düşündüğümüz anlar oluyor. Ama 15 Temmuz bize gösterdi ki tankların önünde yürüyen insanlar bu milletin cesaretini, ferasetini ve fedakarlığını ortaya koymuştur. Demek ki bu millet ihtiyaç duyduğu zaman içindeki cevheri her şartta ortaya çıkarıyor. Yeter ki ülkesinin ve milletinin tehlikede olduğunu hissetsin" ifadelerini kullandı.

Panel, konuşmacılara teşekkür belgesi verilmesi ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. Panele Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılgan, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Atalan ve Prof. Dr. Ömer Küçük, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçar, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı