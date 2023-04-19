Prof. Dr. Recep Akdağ: 'Sağlıkta hep daha iyisini hedefledik'

Eski Sağlık Bakanı AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, sağlıkta hep daha iyisini hedefleyerek bugünlere gelindiğini söyledi.

Uzun bir dönem Sağlık Bakanı olarak görev yapan AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, "Sağlık Bakanlığı olarak yapacağımız bütün hastanelerin tek odalı veya en fazla iki odalı banyolu olması için çalıştık. Tedavi ettiğim kanserli çocukların anneleri yerde mozaiğin üstünde koli mukavvalarının üzerinde yatarlardı. Sandalye bulamazdı. Sandalye bulan mutlu olurdu. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görmek lazım. Hep daha iyisini yapmak için gayret içerisinde olduk. Hedeflediğimiz daha iyisi oldu hep. Erzurum, bölgenin değil, yakın ülkelerin referans hastanesi olmaya devam edecek inşallah" diye konuştu.

"Depreme dayanıklı hastaneler inşa ettik"

Erzurum Şehir Hastanesinin temelinde bin 634 adet deprem izolatörü bulunduğunu hatırlatan Prof. Dr. Akdağ, "2005'teki vizyonumuz deprem açısından riskli olan şehirlerden Erzurum'da böyle bir planlaya yapmıştık. 100 yatağın üzerindeki tüm hastanelerde izolatör olması için karar almıştık. Türkiye'de hastanelerin çoğunluğu deprem açısından güvenli. Yurt dışından satın almıştık. Bugün bu teknoloji ülkemizde de var" diye konuştu.

Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Tör ve Sağlık İl Müdürü Gürsel Bedir ile birlikte hastaneyi gezen Prof. Dr. Akdağ, burada hastalarla sohbet etti. - ERZURUM