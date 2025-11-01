Haberler

Prof. Dr. Orhan Okay'ı Anma Etkinliği ve Belgesel Gösterimi

Prof. Dr. Orhan Okay'ı Anma Etkinliği ve Belgesel Gösterimi
Türk düşünce, edebiyat ve kültür dünyasının önemli ismi Prof. Dr. Orhan Okay'ı konu alan 'Dile Emek Verenler: Orhan Okay' belgeselinin ilk gösterimi, Atatürk Üniversitesi'nde gerçekleşti. Etkinlikte Orhan Okay'ın katkıları ve etkisi vurgulandı.

Türk düşünce, edebiyat ve kültür dünyasının öncü isimlerinden Prof. Dr. Orhan Okay'ın hayatını, fikirlerini ve ilme adanmış ömrünü konu alan "Dile Emek Verenler: Orhan Okay" belgeselinin ilk gösterimi, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan belgeselin gösterimi, Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonunda düzenlendi. Programa; akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverlerin yanı sıra, Orhan Okay'ı yakından tanıyan isimler de katılım gösterdi.

Programın Açılışını Dr. Öğr. Üyesi Tacettin Şimşek Yaptı

Etkinliğin açılış konuşmasını, Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi ve Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Tacettin Şimşek gerçekleştirdi.

Konuşmasında Prof. Dr. Orhan Okay'ın Türk edebiyatına yaptığı katkılardan, insani zarafetinden ve ilmi mirasından söz eden Şimşek, şunları kaydetti: "Orhan Okay Hoca, yalnızca bir akademisyen değil, aynı zamanda Türk kültürünün zarafetle yoğrulmuş bir temsilcisiydi. Onun derslerinde sadece bilgi değil; bir duruş, bir edep, bir hayat anlayışı öğretilirdi. Erzurum'a ve Atatürk Üniversitesine kazandırdığı ilmi atmosfer, bugün hala bu kampüsün duvarlarında yankılanmaktadır."

Şimşek, Türk Dil Kurumunun hazırladığı bu belgeselin, Orhan Okay gibi ilim ve fikir insanlarının gelecek nesillere daha iyi tanıtılması açısından büyük bir anlam taşıdığını ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Orhan Okay, Bir Medeniyet Bilgesiydi"

Kürsüye çıkan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise Orhan Okay'a duyduğu derin saygıyı dile getirdi. Hacımüftüoğlu konuşmasında şunları söyledi: "Bugün burada, Türk düşünce ve edebiyat dünyasının müstesna isimlerinden, hocamız Prof. Dr. Orhan Okay'ı bir kez daha yad etmek üzere bir araya geldik. Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan bu belgeselin, onun uzun yıllar hizmet ettiği, iz bıraktığı, hatırasının duvarlarında yankılandığı Atatürk Üniversitesi çatısı altında ilk kez gösteriliyor olması bizler için büyük bir onur."

Rektör Hacımüftüoğlu, Orhan Okay'ın ilme, ahlaka ve insanlığa dair anlayışının Atatürk Üniversitesinin kurumsal kimliğine yön verdiğini belirterek sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Orhan Okay Hocamız, ilmiyle, edebiyle ve insanlığıyla ardında bıraktığı ışıkla bizlere yol göstermeye devam ediyor. Onun temsil ettiği değerlere sahip çıkmak, bizler için hem bir vefa hem de bir sorumluluktur. Ruhu şad olsun."

Belgesel İlgiyle Karşılandı

"Dile Emek Verenler: Orhan Okay" belgeseli, izleyicilere yalnızca bir hayat hikayesi değil, aynı zamanda bir dönemin kültürel ve entelektüel panoramasını da sundu. Katılımcılar, gösterim sonunda duygu dolu anlar yaşarken, belgesel ekibine ve Türk Dil Kurumuna teşekkürlerini iletti.

Program, teşekkür konuşmalarının ardından hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - ERZURUM

