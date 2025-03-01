Prof. Dr. Hasan Gürbüz, 29. Vefat Yıl Dönümünde Anıldı

Süleyman Demirel Üniversitesi'nin (SDÜ) kurucu rektörü ve aynı zamanda Türkiye Gazetesi'nin ilk yazı işleri müdürü olan Prof. Dr. Hasan Gürbüz, vefatının 29. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Süleyman Demirel Üniversitesi'nin (SDÜ) kurucu rektörü ve aynı zamanda Türkiye Gazetesi'nin ilk yazı işleri müdürü olan Prof. Dr. Hasan Gürbüz, vefatının 29. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Isparta'nın yetiştirdiği önemli bilim insanlarından biri olan merhum Gürbüz, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in onayıyla SDÜ'nün ilk rektörü olarak atanmıştı.

Trafik kazasında hayatını kaybetti

1996 yılında, Süleyman Demirel'in kardeşi Şevket Demirel ile buluşmak üzere Göltaş Genel Müdürü Yılmaz Kasap ile Atabey'e doğru seyir halindeyken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Hasan Gürbüz, çalışkanlığı, bilgi birikimi ve nüktedan kişiliğiyle tanınıyordu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Sütçüler ilçesinde bulunan mezarı başında anma programı düzenlendi. SDÜ Rektörlüğü tarafından organize edilen anma programı 1 Mart Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Genç yaşta profesör ve rektör olan merhum Hasan Gürbüz, akademik başarısının yanı sıra, milli ve manevi değerlere bağlı bir bilim insanı olarak biliniyordu. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladıktan sonra İngiltere'de doktorasını yapan Gürbüz, Türkiye'nin en genç profesörlerinden biri olmuştu.

Türkiye Gazetesi ilk yazı işleri müdürüydü

Öte yandan, merhum Hasan Gürbüz'ün 1970 yılında Türkiye Gazetesi'nin ilk yazı işleri müdürlerinden biri olduğu, Washington ziyaretinde gazetenin şeref defterini imzaladığı ve bir yıl sonra ailesiyle tekrar ziyarete gelme sözü verdiği ancak bu buluşmanın nasip olmadığı ifade edildi. Anma programında konuşan yetkililer, Prof. Dr. Hasan Gürbüz'ün SDÜ'ye olan katkılarının hiçbir zaman unutulmayacağını vurgularken, rahmet dileyerek aziz hatırasını saygıyla yad ettiklerini belirttiler. - ISPARTA