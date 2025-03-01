Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli

Ateşkes kararı alan PKK'nın asıl isteği satır arasında gizli
Trump'ın yüz çevirdiği Ukrayna'ya, IMF'den yüz milyonlarca dolarlık yeni finans paketi

Trump'ın yüz çevirdiği Zelenskiy'i paraya boğacaklar
'Yemediğimi yedirmem' sloganıyla satış yapan firma vatandaşı şoke etti

"Yemediğimi yedirmem" sloganıyla satış yapan firma vatandaşı şoke etti
'Babam yaşındasın' deyip reddettiği adam yüzüne kezzap attı! İki gözünü de kaybetti

"Babam yaşındasın" deyip reddettiği adam hayatını kararttı

Prof. Dr. Hasan Gürbüz, 29. Vefat Yıl Dönümünde Anıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süleyman Demirel Üniversitesi'nin kurucu rektörü ve Türkiye Gazetesi'nin ilk yazı işleri müdürü olan Prof. Dr. Hasan Gürbüz, vefatının 29. yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Isparta'daki anma programında, Gürbüz'ün akademik katkıları ve kişiliği vurgulandı.

Süleyman Demirel Üniversitesi'nin (SDÜ) kurucu rektörü ve aynı zamanda Türkiye Gazetesi'nin ilk yazı işleri müdürü olan Prof. Dr. Hasan Gürbüz, vefatının 29. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Süleyman Demirel Üniversitesi'nin (SDÜ) kurucu rektörü ve aynı zamanda Türkiye Gazetesi'nin ilk yazı işleri müdürü olan Prof. Dr. Hasan Gürbüz, vefatının 29. yıl dönümünde kabri başında anıldı. Isparta'nın yetiştirdiği önemli bilim insanlarından biri olan merhum Gürbüz, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in onayıyla SDÜ'nün ilk rektörü olarak atanmıştı.

Trafik kazasında hayatını kaybetti

1996 yılında, Süleyman Demirel'in kardeşi Şevket Demirel ile buluşmak üzere Göltaş Genel Müdürü Yılmaz Kasap ile Atabey'e doğru seyir halindeyken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Hasan Gürbüz, çalışkanlığı, bilgi birikimi ve nüktedan kişiliğiyle tanınıyordu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Sütçüler ilçesinde bulunan mezarı başında anma programı düzenlendi. SDÜ Rektörlüğü tarafından organize edilen anma programı 1 Mart Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Genç yaşta profesör ve rektör olan merhum Hasan Gürbüz, akademik başarısının yanı sıra, milli ve manevi değerlere bağlı bir bilim insanı olarak biliniyordu. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladıktan sonra İngiltere'de doktorasını yapan Gürbüz, Türkiye'nin en genç profesörlerinden biri olmuştu.

Türkiye Gazetesi ilk yazı işleri müdürüydü

Öte yandan, merhum Hasan Gürbüz'ün 1970 yılında Türkiye Gazetesi'nin ilk yazı işleri müdürlerinden biri olduğu, Washington ziyaretinde gazetenin şeref defterini imzaladığı ve bir yıl sonra ailesiyle tekrar ziyarete gelme sözü verdiği ancak bu buluşmanın nasip olmadığı ifade edildi. Anma programında konuşan yetkililer, Prof. Dr. Hasan Gürbüz'ün SDÜ'ye olan katkılarının hiçbir zaman unutulmayacağını vurgularken, rahmet dileyerek aziz hatırasını saygıyla yad ettiklerini belirttiler. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Beşiktaş'a çuvalla para bağışladı
img

Demirtaş'tan tarihi çağrıya ilk yorum! Tehlikeye dikkat çekti
img

Fenerbahçe yeni sezonun ilk transfer bombasını patlatıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konuğunun aylık kazancını duyan Esra Erol, Bakan Yerlikaya'ya çağrıda bulundu

Konuğunun aylık kazancını duyunca Bakan Yerlikaya'ya seslendi
ABD tarihinde bir ilk: Trump, Beyaz Saray'da kripto zirvesine ev sahipliği yapacak

Trump, Beyaz Saray'da kripto zirvesine ev sahipliği yapacak
Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı

Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı
Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor

Göstere göstere yardım kolisi dağıtan ünlü isme tepki yağıyor
Zorlu Holding'de Ramazan mesajı krizi! CEO'lar birbirine girdi, sosyal medyadan tepki yağıyor

Zorlu Holding'de "Ramazan" krizi! CEO'lar karşı karşıya geldi
'Bizi kim alabilir?' paylaşımı sonrası jandarma gerekeni yaptı

Hikayenin sonunu görmeniz lazım

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.