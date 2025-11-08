Perviz Altay: 'Karabağ zaferi kardeşliğimizin simgesidir'

İzmir Azerbaycan Derneği (İZAZDER) Başkanı Perviz Altay, 8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü'nün 5. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Karabağ zaferinin Türk dünyasında birlik, kardeşlik ve dayanışmanın sembolü olduğunu belirtti.

İzmir Azerbaycan Derneği (İZAZDER) Başkanı Perviz Altay, 8 Kasım Azerbaycan Zafer Günü'nün 5. yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama metni yayımladı. Altay açıklamasında, Azerbaycan'ın 44 gün süren mücadele sonucunda elde ettiği tarihi başarının sadece ülkenin toprak bütünlüğünü değil, Türk dünyasının ortak değerlerini ve kardeşliğini de pekiştirdiğini ifade etti. Altay, bu zaferin Türk milleti için onur, bölge içinse kalıcı barışın kapısını araladığını söyledi.

"44 gün süren destansı mücadelenin 5. yılında gururluyuz"

İZAZDER Başkanı Perviz Altay, Azerbaycan ordusunun 2020 yılında 44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı'nda elde ettiği tarihi zaferin, milletin azim ve kararlılığının bir simgesi olduğunu söyledi. Altay, "Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşmasının 5. yılında, bu büyük zaferi bir kez daha gururla kutluyoruz. Bu destan, hem Azerbaycan halkının cesaretini hem de Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin gücünü tüm dünyaya göstermiştir." dedi.

"Bir millet, iki devlet" anlayışı güçleniyor

Mesajında iki ülke arasındaki kardeşliğe vurgu yapan Altay, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimizdir, kederi kederimizdir' sözü ve Haydar Aliyev'in 'Bir millet, iki devletiz' ifadesi, iki kardeş ülkenin ruhunu anlatmaktadır. Bugün bu birlik, sadece duygusal değil; ekonomik, kültürel ve stratejik alanlarda da her geçen gün daha da güçlenmektedir." diye konuştu. Altay, ayrıca Karabağ zaferinin ardından Şuşa Beyannamesi ile Türkiye ve Azerbaycan'ın askeri müttefikliklerini resmen ilan ettiğini hatırlatarak şu değerlendirmede bulundu: "Bu beyanname, iki ülke arasındaki kardeşliği ebedi bir ittifaka dönüştürmüştür. Üstelik hem Türkiye Büyük Millet Meclisi hem de Azerbaycan Milli Meclisi, Şuşa Beyannamesi'ni oylayarak resmen kabul etmiş ve böylece kardeşliğimiz hukuki bir zemine taşınmıştır."

Karabağ'da hayat yeniden yeşeriyor

Perviz Altay, Azerbaycan'ın işgalden kurtarılan topraklarında yürüttüğü yeniden imar çalışmalarının örnek bir kalkınma modeli haline geldiğini dile getirdi. "Zengilan, Fuzuli, Şuşa ve Laçın'da yükselen akıllı şehirler, havalimanları ve tarım alanları, özgür Karabağ'ın yeniden doğuşunu temsil ediyor. Bu yatırımlar, hem bölgesel barışın hem de ekonomik canlılığın temelini oluşturuyor." diye konuştu.

Türkiye'nin desteği unutulmadı

Altay, Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği güçlü destek için teşekkür ederek, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in de vurguladığı gibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Azerbaycan yalnız değildir' sözü o dönemde tüm Türk dünyasına moral kaynağı olmuştur. Türkiye'nin bu kardeşçe desteğini ve dayanışmasını her zaman minnetle hatırlıyoruz." dedi.

"Karabağ Azerbaycan'dır ve öyle kalacaktır"

Mesajının sonunda Perviz Altay, "Beş yıl önce kazanılan bu zafer, sadece askeri bir başarı değil; milli iradenin, kardeşliğin ve adaletin zaferidir. Karabağ Azerbaycan toprağıdır ve kıyamete kadar da öyle kalacaktır. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, Türk ve Azerbaycan halklarına barış, huzur ve birlik diliyorum." ifadelerine yer verdi. - İZMİR