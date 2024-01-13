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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi Nevşehir'e getirildi

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi Nevşehir Kapadokya Havalimanı'na getirildi. Şehit Gökhan Delen'i havalimanında ailesi, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır ve MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ile devlet erkanı karşıladı.

KEMAL ONUR ATALAY

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekat bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi Nevşehir Kapadokya Havalimanı'na getirildi. Şehit Gökhan Delen'i havalimanında ailesi, İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır ve MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı ile devlet erkanı karşıladı.

Kapadokya Havalimanı'nda yapılan törenin ardından şehit Gökhan Delen'in cenazesi, karayolu ile Aksaray'a getirildi. Binlerce Aksaraylı, şehit Delen'i gözyaşları ile karşıladı.

Şehidin kız kardeşi, "Bu sefer bizim evden getirdik şehidi Aksaray. Aksaray şehidimiz var Aksaray. Bize Gökhan'ın kardeşi demiyorlar, şehit kardeşi diyorlar kardeşim. Çeyizin benim arabamdaydı kardeşim" diye feryat etti.

Şehit Delen'in cenaze namazı, pazar günü babaevinde alınacak helalliğin ardından öğle ezanına müteakip Ulu Cami önünde kılınacak. Şehit, cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: ANKA / Yerel

Aksaray Piyade Terör Yerel Haberler

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