Pazaryeri Özel İdaresi'nde görev değişimi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde İlçe Özel İdare Müdürlüğü görevine İnşaat Mühendisi Füma Çelik getirildi.

Pazaryeri'nde yaklaşık 5 yıldır görev yapan İlçe Özel İdare Müdürü Ayhan Öztürk'ün Gölpazarı ilçesine atanmasının ardından boşalan göreve İnşaat Mühendisi Füma Çelik getirildi. Gölpazarı İlçe Özel İdare Müdürü olarak görev yapan Füma Çelik, yeni görev yeri olan Pazaryeri'nde mesaisine başladı.

Göreve başlamasının ardından ilçedeki basın mensupları, İlçe Jandarma Komutanı Recep Kuş ile birlikte yeni İlçe Özel İdare Müdürü Füma Çelik'i makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Çelik'e hayırlı olsun dilekleri iletilirken, ilçede yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Pazaryeri ilçesine hizmet etmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Füma Çelik, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi adına tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışacaklarını belirtti. - BİLECİK