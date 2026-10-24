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Paris'te işletmeler gösteriler öncesi mağazalarını bariyer ve panellerle kapattı

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Paris merkezindeki işletmeler, bugün planlanan büyük gösteriler öncesinde mağazalarını metal bariyer ve ahşap panellerle kapattı. Hükümet muhtemel şiddet olaylarına karşı 70 bin polis ve jandarma görevlendirecek.

Fransa'nın başkenti Paris'in merkezindeki işletmeler, bugün yapılması planlanan büyük çaplı gösteriler öncesinde mağazalarını metal bariyerler ve ahşap panellerle kapatarak korumaya aldı.

Fransa'nın başkenti Paris, bugün bir kez daha büyük çaplı gösterilere hazırlanıyor. Mağaza sahipleri ise gösteriler sırasında yaşanabilecek şiddet olayları ve yağma riskine karşı tedbir alıyor. Champs-Elysees (Şanzelize) Caddesi boyunca birçok lüks butik, caddeye bakan vitrinlerini metal bariyerler ve ahşap panellerle kapattı.

70 bin polis ve jandarma görev yapacak

Fransız hükümeti de güvenlik önlemlerini artırdı. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez dün yaptığı açıklamada, hükümetin cumartesi günkü gösteriler sırasında muhtemel şiddet olaylarıyla mücadele için 70 bin polis ve jandarma görevlendireceğini duyurmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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