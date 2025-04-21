Papa Francis'in Ölüm Nedeni Açıklandı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in ölüm nedeninin felç ve kalp yetmezliği olduğu açıklandı. Papa Francis'in son vasiyetinin ise İtalya'nın başkenti Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'na "özel bir süsleme olmadan" gömülmek olduğu aktarıldı. Papa Francis, 100 yıldan uzun süredir Vatikan'a gömülmeyen ilk papa olacak.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından ölüm nedeni açıklandı. Vatikan tarafından yapılan açıklamada, Papa Francis'in felç geçirdiği ve ardından kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Papa Francis, Vatikan tarafından yayınlanan son vasiyetinde, "Dünyevi hayatımın alacakaranlığını yaklaşırken hissediyor ve ebedi yaşama dair sarsılmaz umudumla son arzularımı yalnızca defin yerim konusunda belirtmek istiyorum" ifadelerini kullanarak, İtalya'nın başkenti Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'na "özel bir süsleme olmadan" gömülmek ve gömüleceği yere Latince Papalık adı "Franciscus" yazılmasını istediğini belirtti.

Papa Francis son vasiyetinde, "Mezarımın ekteki planda gösterildiği gibi Pauline Şapeli ile Bazilika'nın Sforza Şapeli arasındaki yan koridordaki mezar nişinde hazırlanmasını istiyorum. Mezar toprağın içinde olmalı; sade, özel bir süsleme olmadan, sadece yazıt taşımalıdır: Franciscus" dedi.

Mezarı için gereken masrafların bir hayırsever tarafından sağlanacağını ve bu konuda Liberya Bazilikası Olağanüstü Komiseri Kardinal Rolandas Makrickas'a gerekli talimatları verdiğini ifade eden Papa Francis, "Tanrı beni seven ve benim için dua etmeye devam eden herkese uygun bir ödül versin. Hayatımın son dönemine damga vuran bu acıları, dünya barışı ve halklar arasında kardeşlik için Tanrı'ya sunuyorum" dedi.

Papa Francis, 100 yıldan uzun süredir Vatikan'a gömülmeyen ilk papa olacak

Santa Maria Maggiore Bazilikası, Roma'daki dört papalık bazilikasından biri ve şehirdeki Meryem Ana'ya adanmış en büyük bazilika olarak biliniyor. Papa Francis'ten önce 1914'ten bu yana papalar, Vatikan'daki Aziz Petrus Bazilikası'nın altındaki "Vatikan Mağaralarına" gömülmüştü. Papa Francis, 100 yıldan uzun süredir Vatikan'a gömülmeyen ilk papa olacak.

Yeni papa seçimi: Konklav

Papa Francis'in sabah saatlerinde hayatını kaybetmesinin ardından Vatikan'da "Sede Vacante" (Boş Makam) dönemine girildi. Papanın ölümünün ardından 4 ila 6 gün içinde cenaze töreni yapılması bekleniyor. Defin işleminden önce Papa Francis'in naaşı Vatikan'daki San Pietro Bazilikası'nda ziyarete açılacak.

Yeni papa seçilene kadar Vatikan'ın idari işlerini ABD'li Camerlengo (Kamerling) Kardinal Kevin Farrell yürütecek. En kıdemli kardinal olan 80 yaş altındaki kardinallerden oluşan Kardinaller Meclisi'nin Dekan Kardinal Giovanni Battista Re, yeni papa seçimi süreci anlamına gelen Konklav için dünya çapındaki 80 yaş altındaki tüm kardinalleri Roma'ya çağıracak. Konklav sürecinin ise 15-20 gün içinde başlaması bekleniyor. Ocak ayı itibarıyla seçime 252 kardinal arasından 135'i katılacak. Konklav süreci boyunca kardinaller Vatikan'daki Casa Santa Marta misafirhanesinde konaklayacak ve seçim sürecinde etki altına alınmamaları için dış dünyayla iletişimleri kesilecek.

Yeni papa, Sistine Şapeli'ne 80 yaş altı kardinallerin kilitlenmesinin ardından düzenlenecek olan gizli oylama ile seçilecek. Yeni papanın seçilebilmesi için üçte iki çoğunluk aranırken, her oylamadan sonra Sistine Şapeli'nin bacasından çıkan dumanla seçim sonucu halka duyurulacak. Siyah duman, seçim yapılamadığı, beyaz duman ise yeni papanın seçildiği anlamına geliyor. Oylamada ilk 34 tur sonrası hala bir papa seçilememesi durumunda ise son turda en fazla oyu alan iki aday arasında oylama yapılacak. Seçimin tamamlanmasının ardından Kardinaller Meclisi'nin Dekanı Giovanni Battista Re, Aziz Petrus Bazilikası'nın balkonundan "Habemus papam" (Bir papamız var) ilanını yapacak ve yeni papa halkı selamlayacak.

Yeni papa seçiminde Budapeşte ve Macaristan Başpiskoposu 72 yaşındaki Kardinal Peter Erdo, Alman Piskoposlar Konferansı'nın eski başkanı 71 yaşındaki Kardinal Reinhard Marx, Kanadalı Kardinal Marc Ouellet, 70 yaşındaki İtalyan Kardinal Pietro Parolin, 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Prevost, Vatikan'ın Ayinler Ofisi'nin emekli başkanı 79 yaşındaki Kardinal Robert Sarah, 67 yaşındaki Filipinler Kardinali Luis Tagle öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

En uzun Konklav bin 6 gün sürdü

Konklav'ın ne kadar süreceğine ilişkin bir kural bulunmuyor. Papa 12. Pius'un seçildiği 1939 yılında yapılan ve 2 gün süren Konklav "en kısa" süren, İtalya'nın Viterbo kentinde 1268 yılında yapılan ve bin 6 gün süren Konklav ise "en uzun" süren olarak biliniyor. - VATİKAN