Bakanlıktan sanatçı belgesi alan usta, çit baskıyı geleceğe taşıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığından Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı sanatçı belgesi alan Özlem Takuçin, Elazığ'a özgü çit baskı sanatını yaşatıyor. Takuçin, çalışmalarıyla bu sanatı gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

Elazığ Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak görev yapan Özlem Takuçin, çit baskı sanatını yaklaşık 12 yıldır sürdürerek kültürel mirasın yaşatılmasına katkı sağlıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı belgesi verilen Takuçin, Elazığ'a özgü çit baskı sanatını hem öğretmeye hem de tanıtmaya devam ediyor. Geleneksel olarak seccade ve sofra bezlerinde kullanılan çit baskı, günümüzde çanta, fular, jüt kumaş ve havlu gibi farklı ürünlerde de uygulanıyor. Kültür Yolu Festivalleri ve Yaşayan Miras Festivalleri kapsamında farklı şehirlerde Elazığ'ı temsil eden Takuçin, bugüne kadar çok sayıda öğrenci yetiştirdi. Takuçin ayrıca, geleneksel sanatların yaşatılması ve geliştirilmesi adına gerekli imkan ve çalışma alanlarını oluşturan Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar'a katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"Bu sanatı yaşatmaktan gurur duyuyorum"

Yaklaşık 12 yıl önce çit baskı sanatına başladığını ifade eden Takuçin, " Elazığ Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak görev yapıyorum. Çit baskı ustasıyım ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı sanatçı belgesi aldım. Yaklaşık 12 yıldır bu işi severek yapıyorum. Çit baskıyı ve Harput'u çok seviyorum. Harput'un kendine has bir değeri olduğu için bu sanatı yaşatmaktan gurur duyuyorum. Çit baskı, Elazığ'da yazmalara verilen 'çit' adından ve çit yazma baskıcılığından geliyor. Tokat'ta tahta baskı, Kastamonu'da taş baskı olarak bilinen bu sanat, Elazığ'da seccade ve sofra bezleriyle gün yüzüne çıkmıştır. Biz bu geleneği çanta, fular, jüt kumaş ve havlu gibi ürünlere taşıyarak günlük yasamın bir parçası haline getirdik" dedi.

"Bu mirası sürdürebilecek yaklaşık 10 öğrencim var"

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı sanatçısı unvanı alan Takuçin, " İlk olarak Elazığ'da çit baskıyı tanıttım, ardından Kültür Bakanlığı'nın verdiği belgeyle Kültür Yolu ve Yasayan Miras Festivallerine katılarak farklı şehirlerde Elazığ'ı temsil etmeye çalıştım. Bu süreçte çok sayıda öğrenci yetiştirdim. Bugün bu isi yapabilecek 11-12 usta öğrencim bulunuyor. Ancak maddi getirisinin sınırlı olması nedeniyle insanlar bu alana yönelmekte zorlanıyor. Çit baskı, paradan önce gönülden sevilmesi gereken bir sanat. Buna rağmen su an bu mirası sürdürebilecek yaklaşık 10 öğrencim var ve inşallah bu sanatı onlara devrederek yasatmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ