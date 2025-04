Özel Çocuklar 23 Nisan Bayramı'nda Rektörlük Makamına Oturdu

Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü'nde eğitim gören özel çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in makamına oturdu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde, Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsünde eğitim gören özel çocuklar Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında çocuklar, temsili olarak Rektörlük Makamına oturarak bayramın coşkusunu yaşadı. Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, çocukları ve ailelerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, 23 Nisan'ın tüm çocuklar için bir umut ve eşitlik günü olduğunu vurguladı. Kutlamalar boyunca özel çocuklar neşeli anlar yaşarken, aileler ve eğitmenler de bu anlamlı günü birlikte kutladı. Özel çocukların bayramı doyasıya kutladığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

"Özel çocuklarımızla birlikte bu anlamlı bayramı kutladık"

Etkinlik hakkında konuşan Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim Halil Diken, 23 Nisan'ın her çocuk için eşit haklar bilinciyle kutlanması gerektiğini vurgulayarak, "Her çocuğun oyuna, zamana, ebeveyne, eğitime ve her türlü sosyal hakka sahip olması gerektiği bilinciyle bugün özel çocuklarımızla birlikte bu anlamlı bayramı kutladık. Bu kutlamayı da rektörümüzle birlikte gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduk" dedi.

Down sendromlu minik rektörlük koltuğuna oturdu

Etkinliğe katılan veliler de duygularını paylaşarak böyle anlamlı bir günde Anadolu Üniversitesi'nin kendilerini Senato Odası'nda ağırlamalarından dolayı duydukları mutluluğu dile getirdi. 3 yıldır Engelliler Araştırma Enstitüsü'nden eğitim aldıklarını belirten anne Fatma Güleryüz, "Dilay çok değişti ve çok mutlu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan etkinliği düzenlendi. Rektörümüz Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ile birlikte kutlamamızı gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

"Çok anlamlı ve güzel bir gün yaşadık"

Bir başka özel çocuğun velisi Burak Türk ise, şunları söyledi.

"Yaklaşık 3 yıldır Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü tarafından düzenlenen eğitimlere katılıyoruz. Çocuklarımızla Anadolu Üniversitesinde büyük bir özveriyle ilgileniliyor. Bu yıl 23 Nisan'ı Rektörümüzü ziyaret ederek kutladık. Çok anlamlı ve güzel bir gün yaşadık."

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'in özel öğrencilerle yakından ilgilendiği ve hediyeler verdiği program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR