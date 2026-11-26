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Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Çorum'da yaptığı konuşmada Türk milliyetçileri ve Atatürkçülerin bir araya gelmesi gerektiğini söyledi. "Bahçeli ile Öcalan yan yana gelirken Türk milliyetçilerinin yan yana gelmeme lüksü yok" diyen Özdağ, 2027 seçimleri öncesinde ittifak için çağrıda bulundu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Çorum'a geldi. Programına Sungurlu ilçesinde başlayan Özdağ, gün boyunca kent genelinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda partilileri ve gençlerle bir araya gelen Özdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2027 yılında yapılması beklenen seçimlere yönelik ittifak arayışlarından siyasi gelişmelere ve açılım sürecine kadar birçok konuda açıklama yapan Özdağ, Türk milliyetçileri ile Atatürkçülerin ortak bir seçim ittifakı oluşturması gerektiğini söyledi.

"2027'DE SEÇİM VAR, İTTİFAK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

2027 yılının seçim yılı olacağını ve seçimin büyük ihtimalle kasım ayında yapılacağını ifade eden Ümit Özdağ, Zafer Partisi olarak Türk milliyetçileri ve Atatürkçülerin bir seçim ittifakı oluşturması için çaba gösterdiklerini belirtti.

Özdağ, "Türk milliyetçilerinin, Atatürkçülerin bir seçim ittifakı yapması gerektiğine inanıyoruz. Bu seçim ittifakı için de mücadele ediyoruz. Elimizi uzatıyoruz ve uzatmaya da devam edeceğiz. Umarım uzattığımız el havada kalmaz" dedi.

Anketlerde böyle bir ittifakın oy potansiyelinin yüzde 25 seviyesinde göründüğünü savunan Özdağ, kararsız seçmenlerin dağıtılmasıyla bu oranın yüzde 27-27,5 seviyesine çıkabileceğini ileri sürdü.

Bahçeli ile Öcalan'ın yan yana geldiği bir dönemde Türk milliyetçilerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini dile getiren Özdağ, Zafer Partisi'nin tüm teşkilatlarının bu hedef doğrultusunda çalıştığını söyledi. Özdağ, Çorum teşkilatına da ittifak konusunda kamuoyu oluşturulması çağrısında bulundu.

"5 AY HAPİSTE YATTIM"

Siyasi faaliyetleri sırasında engellemeler ve psikolojik operasyonlarla karşılaştıklarını öne süren Özdağ, kendisinin de 5 ay cezaevinde kaldığını hatırlattı.

"Mehmetçik katillerine af yok" sözleri nedeniyle cezaevinde kaldığını belirten Özdağ, Düzce İl Başkanlarının çocukların katillerinin affedilmeyeceğine ilişkin pankart astığını, pankartın gece yarısı indirildiğini ve hakkında soruşturma başlatılmak istendiğini ifade etti.

Özdağ, "Çocuklarımızın katillerini affetmeyeceğiz, affedelim mi diyelim yani? Çocuklarımızın katillerini hiçbir zaman affetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki siyasi ortamı da eleştiren Özdağ, demokratik bir hukuk devletinde değil, hukukun askıya alındığını düşündükleri bir ortamda mücadele verdiklerini savundu. Siyasi yasaklarla karşılaşabileceklerini veya yeniden cezaevine gönderilebileceklerini belirten Özdağ, buna rağmen mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

"AÇILIM DEDİKLERİ SÜREÇ PARÇALANMA SÜRECİDİR"

Konuşmasında Abdullah Öcalan'ın Kürtlerin yeni sistemde kurucu unsur olarak yer alması yönündeki ifadelerini eleştiren Özdağ, bunun Türkiye'yi Türk ve Kürt olmak üzere iki ulusa ayırmak anlamına geleceğini ileri sürdü.

Özdağ, "Açılım dedikleri süreç parçalanma sürecidir. Açılım demeyin, parçalanma süreci deyin. Bu parçalanma sürecini halka anlatın lütfen. Bilmeyenler var" diye konuştu.

Muhalefet televizyonlarının kapatılması ve sosyal medyaya getirilen engellemelerin toplumun bilgiye ulaşmasını zorlaştırdığını savunan Özdağ, teşkilat mensuplarına çevrelerini bilgilendirmeleri yönünde çağrıda bulundu ve "Onun için kendinizi aynı zamanda enformasyon savaşçısı olarak görün arkadaşlar. Çevrenize bilgiyi sürekli ve her vesileyle lütfen anlatın." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA