Öz Sağlık-İş Sendikası: Haberde yanıltıcı bilgiler kullanıldı

Öz Sağlık-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada; "Kayseri'de Şehir Hastanesinde Öz Sağlık-İş'e üye işçiler işten atıldı" haberine ilişkin, "Ne kullanılan fotoğrafta yer alan işçi arkadaşlar ne de basın açıklamasını yapan işçi arkadaş Sendikamız üyesi değildir. Haberde doğruluğu teyit edilmemiş bilgiler kullanılarak hem gazete olarak yanıltılmışlar, hem de kamuoyuna yanlış bilgi vermişlerdir" denildi.

Açıklama şu şekilde:

"Sizlerin de yakından bildiği üzere Sendikamız Öz Sağlık-İş, HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı olarak, sağlık ve sosyal hizmetler işkolunda faaliyet gösteren, Türkiye genelinde 85 şubesi bulunan ve 211 bin üye sayısı ile de Türkiye'nin en büyük üçüncü işçi sendikası, kendi işkolunda ise lider sendika konumundadır.

Bu sayısal büyüklükler bizlerin öncelikle üyelerimize karşı olan sorumluluklarımızı artırmakta, üyemiz olmayan sağlık ve sosyal hizmet işçisi kardeşlerimize karşı olan yetkili sendika yükümlülüklerimizi de her zaman hatırlatmaktadır. 24 Ağustos 2024 tarihinde Evrensel Gazetesi'nde, "Kayseri Şehir Hastanesi İşçileri; Baskı ve mobbinge uğruyoruz sendikalı olmamız engelleniyor" başlığı ile bir habere yer vermiş, yapılan haberin içeriğinde işçilerin Sendikamız Öz Sağlık İş'e üye oldukları için işten çıkarıldığı şeklinde ibareler kullanılmıştır. Öncelikle, bizleri de çok üzen işten çıkartılan işçiler Öz Sağlık-İş Sendikası üyesi değiller. Şehir Hastanesi'nde HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı pek çok sendikamızın ayrı ayrı iş kolunda üyelik çalışmaları mevcuttur. İş akitleri sona erdirilen işçiler Hizmet-İş Sendikamıza üye arkadaşlarımızdır. Bu arkadaşlarımızın haklarının savunulması maksadı ile yapılan basın açıklaması Vatan Partisi Kayseri İl Başkanlığı tarafından organize edilmiştir. Konunun sendikalar ile ilgisi yoktur. Ancak haberde bundan bahsedilmediği gibi basın açıklamasına Öz Sağlık-İş Sendikası'ndan kimsenin katılmadığı ifadesi kullanılarak Sendikamız töhmet altında bırakılmış, işçiler arasında sanki sendikamız kedi üyesine sahip çıkmıyor görüntüsü verilmek istenmiştir. Bu girişimleri doğru ve iyi niyetli bulmuyoruz.

Ne kullanılan fotoğrafta yer alan işçi arkadaşlar ne de basın açıklamasını yapan işçi arkadaş Sendikamız üyesi değildir. Haberde doğruluğu teyit edilmemiş bilgiler kullanılarak hem gazete olarak yanıltılmışlar, hem de kamuoyuna yanlış bilgi vermişlerdir. Öte yandan, Hizmet İş Sendikamız şehir hastanesinde görev yapan ve iş akitleri feshedilen arkadaşlarımız için 3 kez basın açıklaması yapmış, hukuki sürecin takibi için 9 avukat görevlendirmiş ve işe iade dava süreci güçlü bir şekilde desteklenmiştir. Şehir Hastanesi'nde Öz Sağlık-İş üyesi pek çok işçi bulunmaktadır. Ancak üyelerimiz işlerine devam etmektedirler. Hiçbir şekilde iş akitleri ile ilgili sorun yaşamamışlardır. Öz Sağlık-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı olarak bizler de üyelerimizin mali, hukuki, özlük ve diğer hakları açısından her daim yanlarında olarak bütün haklarını korumak ve gözetmek için mücadelemize devam ediyoruz." - KAYSERİ