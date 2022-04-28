Otomobiline saldırı düzenlendiğini sandı, kameraları izleyince küçük çocuğun canını kurtarmaya çalıştığını öğrendi

Rize Piriçelebi mahallesi Zihni Derin Caddesi üzerinde park halindeki aracının camı kırılan Osman Özer isimli iş insanı camı kıranı bulabilmek için şikayetçi oldu. Şikayetin ardından bölgedeki güvenlik kameraları incelendi. Üzerinden 2 gün geçmesine rağmen camın nasıl kırıldığını bulamayan Özer, aracını önüne park ettiği işletmenin güvenlik kamerası görüntülerini yeniden izlemek isteyince gerçek ortaya çıktı.

CAN HAVLİYLE KALDIRIMA ATLAMIŞ

Özer, görüntülerde küçük bir erkek çocuğunun üzerine doğru köpeğin koşması nedeniyle kaldırımdan aracın ön camına doğru atladığını ve sonrasında çocuğun ayağını ovarak geri geldiğini ve cam kırığını görünce de çok üzüldüğünü gördü. Kırılmanın herhangi bir kasıt olmadan çocuğun atlamasından meydana geldiğini anlayan Özer bu kez çocuğun tedirginliğine üzülerek şikayetini geri aldı.

"SABAH KALKTIĞIMDA ÖN CAMIN KIRIK OLDUĞUNU GÖRDÜM"

İlk etapta aracının camının kırıldığını fark ettikten sonra kasıtlı yapıldığını düşünerek polise hemen haber verdiğini ifade eden iş insanı Osman Özer "Evimin önünde akşam saatlerinde aracımı park ettim. Sabah kalktığımda ise ön camının kırık olduğunu gördüm. İlk etapta birinin kasıtlı olarak yaptığını düşündüm ve hemen polise haber verdim. Oradaki güvenlik kameralarının kayıtta olduğunu biliyordum. Sonra güvenlik kameraları görüntülerinden köpekten kaçmak isteyen bir çocuğun aracımın camına düşerek camı kırdığını görünce bende çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.

Aracın üzerine atladıktan sonra cam kırıldığını fark etmeden önce ayağını tutan çocuğun ayağının durumunu merak ettiği için olayın takipçisi olduğunu kaydeden Özer "Olayın takipçisi olduk, çocuğu bulmaya çalıştık ama henüz daha ulaşamadık. Çocuğa seslenmek istiyorum. Yeter ki mala gelsin. Senin ayağın için çok üzüldüm" şeklinde konuştu.

"OLAYIN YAŞANDIĞI GÜN ÇOCUK BAYRAMIYDI"

Olayın yaşandığı günün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması nedeniyle de ayrı bir üzüntü duyduğunu ifade eden Özer, çocuğun camı kırdıktan sonraki hareketlerinin de kendisini etkilediğinin altını çizerek "Olayın yaşandığı günde 23 Nisan'dı. O çocuğun bayramı yaşaması yerine o acıyı çekmesi bizi derinden üzdü. Çocuğa ulaşmaya çalıştım ama bir türlü ulaşamadım. Çocuk düştükten sonra ayağının ağrısını unutup cama baktı ve o çerezliğini kamerada gördük. Beni o çok etkiledi. 'Ne yaptım, camı kırdım' diye o üzgünlüğü beni çok yaraladı. O günde 'Cam gitsin, senin ayağına bir şey olmasın' dedim" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı / Yerel