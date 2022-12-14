Türkiye'den otobüslerle sınıra akın başladı! Hepsinin tek bir amacı var

Uygun fiyatlı telefon almak isteyen vatandaşlar farklı yollara başvurmaya başladı. Batman'da turizm şirketleri ucuz telefon almak ve telefonlarını açtırmak için haftada 300 kişiyi Batum'a götürdüklerini kaydetti.

"BATUM'A DAHA KOLAY GİDİLİYOR"

Ülkede yoğunluktan ötürü Batum'u tercih ettiğini söyleyen vatandaşlardan Serdar Ulu, "Batum'a telefonlarımızı kayıt yapmak için gidiyoruz. Batum'a pasaportsuz gidildiği için daha kolay gideceğimizi düşünüyoruz. Daha önce Irak'a gitmeyi düşündük ama orada yaşanan yoğunluktan ötürü ve nüfus müdürlüklerinden yaşanan pasaport yoğunluğundan dolayı pasaport çıkarmadık. Onun için kimlikle Batum'a gitmek daha kolay oldu. Eşime telefon almıştım, telefon kaydını yapmak için gidiyoruz. Televizyonlardan izlediğimize göre çok yoğunluk var Türkiye'nin her ilinden bir yoğunluk Batum'da mevcut, biz de gidip göreceğiz. Irak ve diğer ülkeler için pasaport gerektiği için nüfus müdürlüklerinde yoğunluk var sıra bulamıyoruz. O alamadığımız sırayı Batum'a giderek alacağız" dedi.

"DAHA ÇOK EK SEFER ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Haftada 300 kişiyi Batum'a götürdüklerini söyleyen turizm işletmecisi Vedat Aker ise, "Bugünkü turumuz Batum'a çıkıyor. Yaklaşık olarak haftada 300 kişiyi Batman'dan, Diyarbakır'dan Batum'a gönderiyoruz. Kapanan telefonların açılması için yurt dışına giriş çıkış yapılması taktirde insanlar telefonlarını açtırabilecekler. Biz de bu durumu değerlendirerek onlarla beraber Batum'a gidip geri geliyoruz. Yılbaşına kadar bu turlarımızı sürdüreceğiz. Normal şartlarda Batum'a gidiyorduk ama bu telefon muhabbetinden sonra daha çok seferlerimizi artırdık. Haftada 6 otobüs Batman ve bölgeden çıkıp Batum'a gidiyor. İnsanlarda bu durumdan mutlu telefonlarını açtırıp Batman'a geri dönüyorlar. Kapanan telefonların kaydını yapma şu an için 2 bin 700 TL ama yeni yıldan sonra 6 bin 500 TL olacağı söylendiği için çok yoğunluk var. Biz de vatandaşlara yardımcı oluyoruz. Batum'a daha çok ek seferler çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.