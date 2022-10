Osmaniyeli Esnaf, Ekonomik Krize Dikkat Çekmek İçin Tabelasını Ters Taktı: "Ülke Düzelirse Biz de Tabelamızı Normale Çekeriz"

Osmaniye’de kuruyemiş ticareti yapan Ramazan Aydın, iki ay önce açtığı dükkanının tabelasını ters taktırdı. Aydın, “Dikkat çeksin diye, ülkenin ekonomisi iyi gitmediğinden dolayı tabelamızı ters takma gereği duyduk. Ülke ne zaman düzelir, her şey rayına oturursa biz de tabelamızı normale çekmeyi düşünüyoruz” dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de kuruyemiş ticareti yapan Ramazan Aydın, iki ay önce açtığı dükkanının tabelasını ters taktırdı. Aydın, "Dikkat çeksin diye, ülkenin ekonomisi iyi gitmediğinden dolayı tabelamızı ters takma gereği duyduk. Ülke ne zaman düzelir, her şey rayına oturursa biz de tabelamızı normale çekmeyi düşünüyoruz" dedi.

Osmaniyeli kuruyemiş toptancısı Ramazan Aydın, iki ay önce Mimar Sinan Mahallesi'nde perakende satış dükkanı açtı. Aydın, dükkanın tabelasını ters astırdı. Aydın, tabelayı ters takma gerekçesini ANKA Haber Ajansı'na şöyle açıkladı:

"HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKTİ"

"Osmaniye ilinde kuruyemiş ticareti, toptan ve perakende kuruyemiş işi ile uğraşıyorum. Yaklaşık iki ay önce buraya perakende mağazası açtık. Açarken dikkat çeksin diye, ülkenin ekonominsin iyi gitmediğinden dolayı tabelamızı ters takma gereği duyduk. Tabelayı ters taktıktan sonra buradan geçen belki bin taneye yakın şahıs sordu; 'Neden ters taktınız?' Biz de takan ustanın sarhoş olduğunu, yanlışlıkla ters taktığını ima ettik. Daha sonra hakikatin, ülke ekonomisinin iyi gitmediğini, maliyetlerin artmasından dolayı, ülkede hukuk ve adaletin düzenli işlemediğinden dolayı tabelamızı ters taktığımızı vatandaşlara anlattık. Herkesin dikkatini çekti.

"ÜLKE NE ZAMAN DÜZELİR, HER ŞEY RAYINA OTURURSA BİZ DE TABELAMIZI DÜZELTİRİZ"

Geçen sene biz 5 bin-6 bin lira yakıt öderken üç tane aracımıza, şu an 25 bin lira yakıt parası ödüyoruz. Maliyetler arttı, her şey arttı. O yüzden dolayı bir tepkimiz olsun diye böyle tabelamızı ters takma gereği duyduk. Ülke ne zaman düzelir, her şey rayına oturursa biz de tabelamızı normale çekeriz. Amaç, bir tepki oluşturmak, insanlarda bir bilinç oluşturmak niyetiyle bu tabelamızı ters taktık."

"TERS TAKMASI, DÜZENİN TERS GİTMESİNDEN KAYNAKLANAN BİR DURUM"

Musa Çiğil adlı bir vatandaş ise "Ters takması, düzenin ters gitmesinden kaynaklanan bir durum" dedi.

Başka bir vatandaş Ahmet Savaş da "Ekonominin iyi olmadığı nedeniyle ters takılmıştır" diye konuştu.

