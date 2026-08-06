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Topladıkları mantardan zehirlenen yaşlı çiftin durumu ağır

Topladıkları mantardan zehirlenen yaşlı çiftin durumu ağır
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Ordu'da doğadan topladıkları mantarları yiyen 76 yaşındaki çift, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Durumları ağırlaşınca Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen çiftin tedavisi sürüyor.

  • Ordu'nun Korgan ilçesinde doğadan topladıkları mantarları yiyen 76 yaşındaki Selver Çağman ve eşi Zekiye Çağman zehirlendi.
  • Komşuları tarafından baygın halde bulunan çift, Korgan Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavinin ardından durumlarının kritik olması üzerine Fatsa Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine sevk edildi.
  • Çiftin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Ordu'nun Korgan ilçesinde doğadan topladıkları mantarları yiyen yaşlı çift zehirlendi. Evde komşuları tarafından baygın halde bulunan karı koca, durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakıma sevk edildi.

TOPLADIKLARI MANTARDAN ZEHİRLEDİLER

Olay, Korgan ilçesine bağlı Çitlice Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 76 yaşındaki Selver Çağman ve eşi Zekiye Çağman, doğadan topladıkları mantarları yedikten kısa bir süre sonra fenalaştı.  Yaşlı Çiftten haber alamayınca eve giren komşuları, yaşlı karı kocayı yerde hareketsiz yatarken buldu.

DURUMLARI AĞIRLAŞINCA SEVK EDİLDİLER

İhbar üzerine adrese hızla sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Çağman çifti, ambulansla Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk tedavilerinin ardından durumlarının kritik olduğu belirlenen yaşlı çift, donanımlı müdahale için Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Çiftin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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