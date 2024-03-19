Üye Girişi
Haberler

Osmaniye'de Şehit Aileleri ve Gazilere İftar Yemeği Verildi

Güncelleme:

Osmaniye'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı çerçevesinde şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği düzenlendi. Vali Erdinç Yılmaz, iftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelerek sohbet etti. İftar programı Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı ve dua edildi.

Osmaniye'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı çerçevesinde şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar yemeği verildi.

İftar programında şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen Vali Erdinç Yılmaz ailelerle yakından ilgilenerek sohbet etti. İftar programı Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı. İftar yemeğinin ardından İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından şehitler ve vefat etmiş gaziler için dua edildi.

Vali Erdinç Yılmaz yaptığı konuşmada," Çanakkale Zaferi'nin bu sene 109. yıl dönümü. Kahramanlarımız Çanakkale'de destan yazdı, Kurtuluş Savaşında destan yazdı, en son 15 Temmuz'da destan yazdı. Biz bu kahramanlara minnettarız. Sizlere minnettarız, her zaman emrinizdeyiz. Sizlerle beraber olmaktan da her zaman mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bir kez daha sizleri saygıyla selamlıyorum, geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin, Allah ayağınıza taş değdirmesin. Sizler bizim başımızın tacısınız, her türlü saygıya, hürmete layıksınız. Büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah bizi inşallah Kadir Gecesine, Ramazan Bayramına ve daha nice güzel günlere kavuştursun"dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çanakkale Zaferi Kuran-ı Kerim Erdinç Yılmaz Çanakkale Osmaniye 18 Mart İftar Yerel Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum reklam harcamaları ne kadar? AK Parti ve CHP seçim kampanyalarına ne kadar harcadı? 2024 ANKET SONUÇLARI! İstanbul'u kim kazanacak? AK Parti'den son anket geldi Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli?
title