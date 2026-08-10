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Osmaniye'de Alacakları İçin Elektrik Direğine Çıkan 4 İşçi İkna Edilerek İndirildi

Osmaniye'de Alacakları İçin Elektrik Direğine Çıkan 4 İşçi İkna Edilerek İndirildi
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Osmaniye'de yüksek gerilim hattında çalışan 4 işçi, yaklaşık bir aydır ücretlerini alamadıklarını, otelden çıkarıldıklarını ve bir gündür yemek yemediklerini belirterek elektrik direğine çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan görüşmeler sonucu işçiler ikna edilerek direkten indirildi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'de yüksek gerilim hattında çalışan 4 işçi, yaklaşık 1 aydır ücretlerini alamadıklarını iddia ederek yüksek gerilim hattına çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin uzun uğraşları sonucunda işçiler gerilim hattından indirildi.

Edinilen bilgilere göre, yüksek gerilim hattında çalışan 4 işçi, yaklaşık bir aydır ücretlerini alamadıklarını iddia ederek Cevdetiye Beldesi civarında yüksek gerilim direğine çıktı.

Çaresiz kaldıklarını belirten işçiler, kaldıkları otelden de çıkarıldıklarını ve bir gündür yemek yemediklerini ifade etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Direkte bulunan işçilerden biri yaşadıklarını, "Şu an elektrik direğindeyiz. Jandarma geldi, itfaiye geldi buraya. Osmaniye'de çalışıyoruz. Bir aydır buradayız ve alacaklarımızı alamadık. İşveren sahip çıkmadı. 4 kişiyiz. Kaldığımız otelden kovulduk. Dünden bu yana yemek yemedik" sözleriyle anlattı.

Ekiplerin işçilerle yaptığı görüşmelerin ardından 4 işçi ikna edilerek yüksek gerilim hattından indirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: ANKA
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