OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Osmangazi'de erguvan vakti

Osmangazi erguvan çiçekleri ile renklendi

BURSA - Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın simgesi ve baharın müjdeleyicisi olan ' Erguvan Ağaçları'nı ilçenin dört bir yanında toprakla buluştururken, yeniden başlattığı Erguvan Ağacı Bayramı'nı bu yıl da büyük bir coşkuyla kutladı.

Osmangazi Belediyesi, Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid'in damadı Anadolu erenlerinden Emir Sultan Hazretleri'nin her yıl erguvan açma mevsiminde Bursa'da müritleriyle buluşması sebebiyle 14. yüzyıldan itibaren her bahar düzenlenmeye başlanan ve 19. yüzyıla kadar gelenek olarak sürdürülen erguvan bayramını yeniden yaşatıyor. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenlenen 3. Erguvan Ağacı Bayramı renkli görüntülere sahne oldu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, daha önceki yıllarda ekilen erguvan ağaçlarının açtığı çiçekler büyük ilgi görürken, müzenin çevresindeki yeşil alana yeni erguvan ağaçları ekildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun ve vatandaşların katıldığı program, mehteran ve halk dansları gösterisiyle başladı. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yaptığı konuşmada Bursa için önem taşıyan erguvan ağaçlarına sahip çıktıklarını ve Osmangazi'nin dört bir tarafını bu özel ağaçlarla donattıklarına dikkat çekti.

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklarda erguvanların çiçek açma döneminin bir şenlik olarak kutlandığını ifade eden Dündar, "Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid'in damadı, Anadolu erenlerinden ve Bursa'mızın manevi değerlerinden Emir Sultan Hazretleri, her yıl erguvan açma mevsiminde Bursa'da müritleriyle buluşurmuş. Bu buluşmalar nedeniyle 14. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar her bahar, gelenek olarak erguvan şenlikleri düzenlenirmiş. Emir Sultan Hazretleri 1430 yılında vefat edince, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan müritleri, erguvanların açtığı bahar döneminde Bursa'ya gelmeye devam etmişler. O dönemden 1855 yılına kadar Bursa'da Nisan ayları erguvan bayramı olarak kutlanmış. Erguvan Bayramı, Bursalılar için bolluk, bereket, huzur, saadet ve sevinç sebebi olarak görülüyor. 1855'de yaşanan büyük depremin ardından Bursa kendini toparlama dönemine girdiğinden dolayı bu bayram ise unutulmaya yüz tutmuş. Bizler de bu geleneği yeniden yaşatıyoruz ve her yıl daha da geliştirerek sürdüreceğiz. Osmangazi'deki parklarımızın hepsinde erguvan ağacı olacak" dedi.

Tarihi bir geçmişi olan erguvan ağacına sahip çıkmak için 2020 yılında 250 adet, 2021 yılında 680 ve 2022 yılında da 1250 adet erguvan ağacını toprakla buluşturduklarını kaydeden Dündar, "Sadece Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin çevresine 60 tane erguvan ağacı diktik. Artık üçüncü yılımızda ağaçlar yavaş yavaş kendini göstermeye başladı, çiçekler açtı. 5-10 yıl sonra Bursa'da erguvanlar açtığında bu özel ağaçları görmek için yurt dışından ziyaretçiler gelecek. Bursa, nasıl inanç turizmi adına önemli bir şehir ise önümüzdeki yıllarda erguvan ağaçları açısından da cazibe merkezi olacak" diye konuştu.

Ramazan Bayramı, 1 Mayıs İşçi Bayramı ve Erguvan Bayramı olmak üzere üç bayramı bir arada yaşadıklarını vurgulayan Başkan Dündar, " Her günümüz bayram olsun" diyerek sözlerini tamamladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik de yaptığı açıklamada, "Osmanlı'dan kalma güzel bir gelenek olan Erguvan Bayramı'nı yeniden bizlerle buluşturduğu için Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a teşekkür ediyorum. Zengin kültürümüzü, ahlaki birikimimizi, medeni değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak, ülkemizin birliğine ve dirliğine yapılacak en önemli katkılardan olacaktır. Erguvan bayramı, sevgi, hoşgörü ve dostluk gibi kavramların yüzyıllardır nesillere intikal ettiğinin bir delilidir. Ne mutlu ki, bursa böyle güzel bir geleneğini sürdürüyor" dedi.

Prof. Dr. Ali İhsan Karataş da erguvan ağacının Osmanlı'daki yeri ve özellikle Emir Sultan Hazretleri döneminde yapılan etkinlikler ile manevi önemi hakkında bilgiler verdi. Erguvan denildiğinde tarih boyunca insanların bir araya gelip ibadet ile meşgul oldukları dönem akla gelir. Hayır hasenat ve dertleşme akla gelir. Şenlikler akla gelir. Bize bunu hediye eden de Emir Sultan Hazretleridir. Evliya Çelebi'nin rivayetine göre seller gibi akın akın insanlar Bursa'ya gelirmiş. Erguvan şenliğinin devam etmesi, unutturulmaması çok önemli. Osmangazi Belediyemizin öncülüğünde bu şenliği yeniden başlattık. Rabbim de inşallah bereketini üzerimize gönderir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun'un yaptığı duanın ardından Fetih Müzesi'nin bahçesine yeni erguvan ağaçları dikildi. Başkan Dündar, etkinliğe katılan çocuklara uçurtma hediye etti.