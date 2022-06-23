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Osmaneli'nde kuşak töreni düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Osmaneli'nde kuşak töreni düzenlendi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde karate eğitimlerini tamamlayan kuşak sınavını başarıyla geçen kursiyerlere tören düzenlendi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde karate eğitimlerini tamamlayan kuşak sınavını başarıyla geçen kursiyerlere tören düzenlendi.

1308 Osmaneli Belediye Spor Kulübü tarafından açıklan karate kursunu başarı ile tamamlayana 5-15 yaş grubu arası minikler kurslarını tamamladı. Kursu bitiren miniklere kuşak töreni Osmaneli Spor Salonunda düzenlenen bir programla verildi. Törene katılan Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ve Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin öğrencilerin kuşak heyecanına ortak olurken, sertifikalarını takdim etti. 1308 Osmaneli Belediyespor karate takımını Bayanlarda Karate 21 Yaş Altı Dünya Şampiyonu Tuğba Kurnaz ve Erkekler Karate Gençler, Büyükler Avrupa ve Dünya Şampiyonu Murat Salih Kurnaz çalıştırdığını anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Çok değerli hocalarımızın yetiştirdiği sporcularımızın milli takımlar düzeyinde aldıkları başarılarla hep birlikte öğünüyoruz. Değerli hocalarımıza bire kez daha emekleri için teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Münür Şahin Osmaneli Bilecik Yerel Haberler

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