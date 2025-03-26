Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif Ziyareti Coşkusu

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde büyük bir coşkuyla idrak edilen Kadir Gecesi'nde Sakal-ı Şerif'i görmek isteyen vatandaşlar Gazi Orhanbey Camii'ne akın etti.

İslam aleminin en önemli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi'nde tüm camiler dolup taşarken, Orhangazi'de binlerce vatandaş Gazi Orhanbey Camii'nde bir araya geldi. Yatsı ve teravih namazı için camilere akın eden vatandaşlar, dualar ederek geceyi ibadetle geçirdi. Kadir Gecesi boyunca Orhangazi'deki camilerde okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan dualarla manevi bir atmosfer hakim oldu. Vatandaşlar hem kendileri hem de tüm Müslümanlar için ellerini semaya kaldırarak dualar etti. Şehitler ve depremzedeler için de dualar edilerek, bu mübarek gecede manevi birliktelik sağlandı.

Kadir Gecesi'nin en anlamlı anlarından biri de Sakal-ı Şerif'in ziyarete açılması oldu. Orhangazi'nin tarihi Gazi Orhanbey Camii'nde, teravih namazının ardından vatandaşlar Sakal-ı Şerif'i görmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Sakal-ı Şerif, Orhangazi'de büyük bir manevi atmosfer içinde ziyarete açıldı. Orhangazi'de sergilenen Sakal-ı Şerif, ilçede yaşayan Hikmet Biçer ailesinin muhafazasında bulunuyor. Osmanlı döneminde paşa olan bir dedesinden nesiller boyunca aktarılan bu kutsal emanet, her yıl Kadir Gecesi'nde cemaatin ziyaretine açılıyor. Vatandaşlar büyük bir huşu içinde Sakal-ı Şerif'i ziyaret ederek dualar etti. - BURSA