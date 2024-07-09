Üye Girişi
Haberler

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Araç Filosunu Güçlendirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü, bünyesine 9 yeni ekip otosu ekleyerek araç filosunu güçlendirdi. Yeni araçlar, düzenlenen törenle hizmete başladı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü, bünyesine 9 yeni ekip otosu ekleyerek araç filosunu güçlendirdi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda, Altınordu ilçesi polis sorumluluk bölgesinde görev yapan muhtarlar ile asayiş ve trafik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantının ardından, Ordu Asayiş ve Güvenlik Hizmetleri Geliştirme ve Destekleme Derneği tarafından İl Emniyet Müdürlüğü bünyesine kazandırılan 9 adet yeni ekip otosu, düzenlenen törenle hizmete başladı.

Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan Ordu Valisi Muammer Erol, "Altınordu ilçemizdeki muhtarlarımız ile bir araya gelerek, ortak çalışma toplantısı gerçekleştirdik. Çalışmalarımız daha verimli, bereketli ve güzel nasıl olur bunları görüştük. O toplantıyı güzelleştirme adına, emniyet birimlerimizin hizmetine sunacağımız 9 tane yeni ekip aracını, muhtarlarımız ile birlikte hizmete sunmayı istedik" dedi.

Vali Muammer Erol, "Derneğimiz bu yıl içerisinde toplam 35 yeni aracı emniyet hizmetlerinin görülmesinde ve kullanılmasında gayreti oldu. İnşallah derneğimizin emniyet hizmetlerinin kolaylaştırılması yönündeki bu hayret ve çabalarına şehrimizin insanlarının da sahip çıkmasını beklediğimizi de buradan ifade edelim. Emniyet hizmetleri şehrimizde güvenliğin, asayişinin sağlanması noktasında çok başarılı bir seviyede ilerliyor, bu başarının devam ettirilmesi ve daha da iyileştirilmesi bu hizmetin sunulmasında kullanılan araç, gereç ve ekipmanın donanım ve niteliği ile doğru orantılıdır. Asayiş hizmetlerinde daha iyi bir seviye, daha güvenli ve huzurlu bir şehir istiyorsak, en azından ekip sayısını arttırmak ve onların hareket kabiliyetini de geliştirmek zorundayız. Bu manada yeni 9 aracımız şehrimiz için önem arz ediyor" diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, emniyet mensuplarının da katıldığı törende, konuşmaların ardından 9 adet yeni ekip otosu siren eşliğinde şehir turu atarak hizmete başladı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Emniyet Müdürlüğü Ordu Güvenlik Trafik Yerel Güncel Haberler

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti

 CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 5 ilin valisi değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 5 ilin valisi değişti

Bakmadan Geçme

FİFA merkezi nerede, hangi ülkede? 10 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Elazığ Valisi kim oldu? Yeni Çanakkale Valisi Ömer Toraman kimdir, nereli, kaç yaşında? Çanakkale Valisi kim oldu? Yeni Kocaeli Valisi İlhami Aktaş kimdir, nereli, kaç yaşında? Kocaeli Valisi kim oldu? 10 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Yeni Malatya Valisi Seddar Yavuz kimdir, nereli, kaç yaşında? Malatya Valisi kim oldu? Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Diyarbakır Valisi kim oldu? 10 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 10 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 10 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Temmuz 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 10 Temmuz 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 10 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title