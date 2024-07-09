Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Araç Filosunu Güçlendirdi

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü, bünyesine 9 yeni ekip otosu ekleyerek araç filosunu güçlendirdi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda, Altınordu ilçesi polis sorumluluk bölgesinde görev yapan muhtarlar ile asayiş ve trafik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantının ardından, Ordu Asayiş ve Güvenlik Hizmetleri Geliştirme ve Destekleme Derneği tarafından İl Emniyet Müdürlüğü bünyesine kazandırılan 9 adet yeni ekip otosu, düzenlenen törenle hizmete başladı.

Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan Ordu Valisi Muammer Erol, "Altınordu ilçemizdeki muhtarlarımız ile bir araya gelerek, ortak çalışma toplantısı gerçekleştirdik. Çalışmalarımız daha verimli, bereketli ve güzel nasıl olur bunları görüştük. O toplantıyı güzelleştirme adına, emniyet birimlerimizin hizmetine sunacağımız 9 tane yeni ekip aracını, muhtarlarımız ile birlikte hizmete sunmayı istedik" dedi.

Vali Muammer Erol, "Derneğimiz bu yıl içerisinde toplam 35 yeni aracı emniyet hizmetlerinin görülmesinde ve kullanılmasında gayreti oldu. İnşallah derneğimizin emniyet hizmetlerinin kolaylaştırılması yönündeki bu hayret ve çabalarına şehrimizin insanlarının da sahip çıkmasını beklediğimizi de buradan ifade edelim. Emniyet hizmetleri şehrimizde güvenliğin, asayişinin sağlanması noktasında çok başarılı bir seviyede ilerliyor, bu başarının devam ettirilmesi ve daha da iyileştirilmesi bu hizmetin sunulmasında kullanılan araç, gereç ve ekipmanın donanım ve niteliği ile doğru orantılıdır. Asayiş hizmetlerinde daha iyi bir seviye, daha güvenli ve huzurlu bir şehir istiyorsak, en azından ekip sayısını arttırmak ve onların hareket kabiliyetini de geliştirmek zorundayız. Bu manada yeni 9 aracımız şehrimiz için önem arz ediyor" diye konuştu.

İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, emniyet mensuplarının da katıldığı törende, konuşmaların ardından 9 adet yeni ekip otosu siren eşliğinde şehir turu atarak hizmete başladı. - ORDU