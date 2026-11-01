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Ordu'da bisiklet tutkunları Cumhuriyet'in 103'üncü yılı için pedal çevirdi

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Ordu'da bisiklet tutkunları Cumhuriyet'in 103'üncü yılı için pedal çevirdi
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde Cumhuriyet'in 103'üncü yılı için düzenlenen "Türkiye Pedallıyor" etkinliğinde bisiklet tutkunları pedal çevirdi. 81 ilde eş zamanlı yapılan etkinlikteki sürüş, Durugöl Mahallesi'nden başlayıp sahil bandındaki bisiklet yolundan rıhtıma ulaştı.

Ordu'da, Cumhuriyet'in 103'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen "Türkiye Pedallıyor" etkinliğinde bisiklet tutkunları, iklim farkındalığı ve sürdürülebilir yaşam için pedal çevirdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından COP31 iş birliği kapsamında 81 ilde gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde Altınordu ilçesinde de bisiklet sürüşü düzenlendi. Çeşitli bisiklet topluluklarının katıldığı etkinlik, Durugöl Mahallesi'nden başladı. Sahil bandındaki bisiklet yolunu takip eden grup, Türk bayrakları eşliğinde rıhtım mevkiine ulaştı. Katılımcılar, doğa ve sağlıklı bir gelecek için pedal çevirdi.

Etkinliğe katılan Gülbahar Karahasan, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla ülke genelinde eş zamanlı bisiklet sürüşü gerçekleştirildiğini belirterek, kendilerinin de etkinliğe katıldığını söyledi.

Özel Yüksel de Cumhuriyet'in 103'üncü yılında güzel bir etkinlikte buluştuklarını ifade etti.

Etkinliğe Ordu'da bulunan bisiklet toplulukları üyelerinin yanı sıra çocuklar da katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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