Öğrencilerden Otizmli Bireylere Fidan Dikimi

Aysel Akın-Klaus Wagner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Akdeniz Otizm Derneği ev sahipliğinde otizmli bireylerle birlikte fidan dikti.

Aysel Akın-Klaus Wagner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Antalya Aksu Halk Eğitimi Merkezi Şahin Harun Kırbıyık Kurs Merkezi'nde eğitim gören Akdeniz Otizm Derneği öğrencileriyle bir araya gelerek kurs merkezi bahçesine narenciye fidanları dikti. Etkinliğe Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cahit Öztürk ve Şube Müdürü Cemal Ateş de katılarak gençlerin bu anlamlı faaliyetlerine destek verdi.

Etkinlik sonrası konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Cahit Öztürk, "Aysel Akın-Klaus Wagner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimizin otizmli öğrenci kardeşleriyle birlikte gerçekleştirdiği bu ağaç dikimi, çocuklarımızın birbiriyle iletişim kurması açısından çok değerli. Eğitimin sadece sınıf içinde değil, hayatın içinde olduğunu gösteren bu tür kaynaşma faaliyetlerinin katkısı büyük" dedi.

Aysel Akın-Klaus Wagner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tülay Ateş ise, "Okul olarak öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte Halk Eğitim Merkezi Şahin Harun Kırbıyık Kurs Merkezi'ne geldik. Otizmli öğrencilerle birlikte ağaç diktik, can suyu verdik. Bu sadece bir fidan dikimi değil, aynı zamanda bir farkındalık çalışmasıdır. Okul olarak ilçemizde bu tür etkinlikleri geniş kapsamlı şekilde yürütüyoruz" diye konuştu.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Akdeniz Otizm Derneği Başkanı Demet Çileli, merkezin kuruluş süreci ve sunduğu hizmetlerle ilgili bilgi verdi. "Burası 15 dönümlük bir alan. Eskiden atıl bir köy okuluydu. Hayırsever iş insanı Harun Şahin Kırbıyık'ın katkılarıyla restore edilerek tamamen ücretsiz eğitim verilen bir merkeze dönüştü" diyen Çileli, tesisin yalnızca çocuklar için değil, aileler için de bir yaşam alanı haline geldiğini ifade etti.

Çileli, "Merkezde otizmli çocuklar her gün sabah 08.30'dan akşam 18.00'e kadar tam gün eğitim alıyor. El sanatlarından özel eğitime, spordan takı tasarıma, müzik ve resme kadar birçok alanda bire bir eğitim veriliyor. Burada çocuklarımız sadece masa başında değil, doğanın içinde, hayvanlarla temas halinde öğreniyorlar. Tavuklar, ördekler, eşekler var. Bahçe işleri yapıyorlar, oyun oynuyorlar. Bu hem eğitim hem de sosyalleşme açısından çok değerli" dedi.

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Kendi de ağır otizmli bir evlat sahibi olan Çileli, merkezin tamamen gönüllülük esasına dayandığını ve Avrupa'da benzeri bulunmayan bir model olduğunu belirterek, "Hollanda, İsviçre, Belçika gibi ülkelerden gelen misafirlerle bu modeli tanıttık. Gurur duyuyoruz. Türkiye'nin dört bir yanındaki atıl köy okulları da bu şekilde restore edilerek engelli bireylerin hizmetine sunulabilir. Biz burada çok büyük bir yol aldık. Umarım bu örnek, ülke geneline yayılır" ifadelerini kullandı. - ANTALYA