OEDAŞ, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ile Geleceğin Enerji Profesyonellerini Yetiştiriyor

Osmangazi Elektrik Dağıtım Şirketi (OEDAŞ) tarafından, çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, 2025 yılının ilk dört ayında çalışanlara toplam 2 bin 800 saatlik iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitimi verilirken; Turgut Reis Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine de dijital ve uygulamalı eğitim alanlarını gezdirip İSG eğitimleri verildi.

Faaliyet gösterdiği iş kolu gereği enerji nakil hatları, yol kenarı, engebeli araziler gibi riskli alanlarda çalışmalar yürüten elektrik dağıtım şirketi Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş (OEDAŞ), iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kapsamında yüksek standartlar geliştiriyor. OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, şirketin İSG ve başta deprem olmak üzere afetlere yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bin 200 çalışan farklı konularda toplam 38 bin 245 saat eğitim aldı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatların ötesine geçerek eğitime ve teknolojiye yatırım yaptıklarını söyleyen Yalçın, "Çalışma arkadaşlarımız, yüklenicilerimiz ve tedarikçilerimiz için güvenli, sağlıklı ve konforlu bir iş ortamı oluşturmaya odaklanıyor, bu kapsamda düzenli olarak eğitimler düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıl yaklaşık bin 200 çalışanımız farklı konularda toplam 38 bin 245 saat eğitim aldı. Bu yılın ilk dört ayında da temel İSG eğitimleri, yüksekte çalışma, mesleki teknik eğitimler, sürdürülebilirliği de kapsayan pek çok alanda toplam 2 bin 800 saat eğitim verdik. İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarımızı eğitimlerimizin yanı sıra teknolojik yatırımlarla da destekliyoruz. Arızalara uzaktan müdahale ettiğimiz SCADA, saha denetimlerini canlı ve uzaktan gerçekleştirdiğimiz Görüntülü Haberleşme Sistemi, risk değerlendirmesi ve denetim planı için kullandığımız QDMS gibi dijital çözümler ile iş süreçlerimizi daha güvenli ve kontrollü hale getiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Deprem ve Doğal Afet Projesi üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor"

Türkiye'nin deprem gerçeğine de dikkat çeken Yalçın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"OEDAŞ olarak çalışanlarımızın yanı sıra bölgemizden başlayarak ülkemiz genelinde tüm vatandaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini önemsiyoruz. Bu yaklaşımla şirketimiz içinde sürekli olarak arama-kurtarma, yangın söndürme, ilk yardım, tahliye gibi afete hazırlık çalışmaları yürütüyoruz. AFAD İl Müdürlükleri koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikatlara da düzenli olarak katılıyoruz. Geçtiğimiz yıl yine AFAD iş birliği ile gönüllü arama kurtarma ekibi kurduk. Öte yandan doğal afetlere karşı elektrik dağıtım şebekesinin dayanıklılığını artırmayı hedeflediğimiz ve EPDK'dan onay alan 'Deprem ve Doğal Afet Projesi' isimli Ar-Ge projemiz üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Afet anlarında verilerin korunması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kurduğumuz Mobil Yedekleme Merkezi de en zorlu durumlarda dahi operasyonlarımızı yürütebilmemizi sağlayacak."

Meslek lisesi öğrencilerine teorik ve pratik eğitim verildi

OEDAŞ, çalışanlarının yanı sıra geleceğin enerji sektörü profesyonelleri olacak meslek lisesi öğrencilerine de eğitimler sunuyor. Eskişehir'deki Turgut Reis Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerini ağırlayan OEDAŞ, ilk olarak sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve simülasyon teknolojilerinin kullanıldığı 'Dijital Atölye Sistemi'nde öğrencilere eğitim verdi. Dijital ortamdaki eğitimin ardından öğrenciler, OEDAŞ Sultandere Eğitim Sahası'nı ziyaret etti. Burada da direklere tırmanma ve trafolara müdahale gibi konularda bilgi alan öğrenciler, saha ekiplerinin çalışma ortamını yakından tanıdı. - ESKİŞEHİR