Odunpazarı'nda Nalan Kaya Gündüz Bakımevi ve Kreşi Açıldı - Haberler

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (ANKA) - Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, vizyon projeleri arasında yer alan "kreş" sözünü yerine getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Gökmeydan Mahallesi'nde bulunan Hilal Bingöl Gündüz Bakımevi ve Kreşinin açılışını yapan Kurt, son olarak Ihlamurkent Mahallesi'nde bulunan Nalan Kaya Gündüz Bakımevi ve Kreşi'nin açılışını düzenlendi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, vatandaşlara verdiği kreş sözünü yerine getirmeye devam ediyor. Ihlamurkent Mahallesi'nde bulunan eğitim ve öğretimin başladığı, ancak pandemi nedeniyle açılışı yapılamayan kreşe Nalan Kaya Gündüz Bakımevi ve Kreşi adı verildi. Açılış törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Nalan Kaya, Eşi Selahattin Kaya ve Kaya Ailesinin diğer fertleri, CHP Eskişehir İl Başkanı Recep Taşel, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar ile çok sayıda Eskişehirli ve veliler katıldı.

"DÜNYAYA GÜZEL GÖZLERLE BAKSINLAR"

Açılış töreninde konuşan Nalan Kaya, tüm çocuklara mutluluk ve başarı diledi. Kaya, "Mutlu olsunlar ve dünyaya güzel gözlerle baksınlar" dedi. Kreş açılışında Ihlamurkent Mahalle Muhtarı Birsen Canbaz da bir konuşma yaptı. Canbaz, Başkan Kurt'a, Nalan Kaya ve Kaya Ailesine teşekkür etti.

"HEMŞEHRİLERİMİZE VERDİĞİMİZ SÖZÜ YERİNE GETİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELEN TÜM ÇABAYI GÖSTERİYORUZ"

Konuşmasına "Her mahallede bir kreş sözümüzü yerine getirmek için verdiğimiz mücadelede bize vermiş olduğuz destek için çok teşekkür ederim" sözleri ile başlayan Başkan Kurt, Eskişehir'de Odunpazarı Bölgesinde 0-5 yaş arası 35 bin çocuğun olduğuna dikkat çekti. Bu çocukların tamamının kreşe ihtiyacı olduğunu kaydeden Başkan Kurt, "Hemşehrilerimize verdiğimiz sözü yerine getirmek için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. Sözümüzü yerine getirirken bize destek olan Kaya Ailesine çok teşekkür ediyorum. Kaya Ailesi Odunpazarı Belediyesi için önemli, spor çalışmalarımızın da sponsorluğunu yapan SELKA'nın yönetimi onlardan oluşuyor. Kreşimize Nalan Kaya adını vermekten onur duyuyoruz. Hep birlikte, çocuklar mutlu olsun; geleceğe güzel gözlerle baksın ve güzel beyinlerle yetişsin istiyoruz. Kreşimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

ÇOCUKLARDAN DANS GÖSTERİSİ

Konuşmaların ardından Kurt, Nalan Kaya'ya teşekkür plaketi takdim etti. Nalan Kaya Gündüz Bakımevi ve Kreşinde eğitim gören 2,3 ve 4 yaş öğrencileri dans gösterileri yaptı. Çocukların gösterileri katılımcıların büyük beğenisini kazandı. Çocukların dans gösterisinin ardından Kurt, Nalan Kaya ve açılışa katılan diğer katılımcılarla birlikte Nalan Kaya Gündüz Bakımevi ve Kreşinin açılışı düzenledi. Başkan Kurt, Nalan Kaya, Kaya Ailesi ve diğer katılımcılarla birlikte kreşi gezdi.