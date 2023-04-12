Odunpazarı'nda 'Adım Adım Eskişehir' Fotoğraf Sergisi Açıldı

Osman Yaşar Tanaçan ve Doç. Dr. Feyyaz Bodur'un eğitmenliğini yaptığı Odunpazarı Belediyesi Fotoğrafçılık Atölyesi'ne katılan öğrenciler, 'Adım Adım Eskişehir' temalı fotoğraf sergisinin üçüncüsünü açtı.

Odunpazarı'nda 'Adım Adım Eskişehir-3 Frig Vadisi' adlı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Galerisi'nde düzenlenen sergi açılışına, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Osman Yaşar Tanaçan, fotoğrafçılık atölyesi katılımcıları ile çok sayıda Eskişehirli fotoğrafsever katıldı. Serginin açılış konuşmasını Osman Yaşar Tanaçan yaptı.

Kendilerine verdiği destekten dolayı Başkan Kurt'a teşekkür eden Osman Yaşar Tanaçan, şunları söyledi:

"Fotoğrafın bir belgeleme biçimi olduğunu bildiğimiz için bu belgeleri oluşturup geleceğe araştırma materyalleri bırakmayı hayal ediyoruz. Bu çalışmalarımıza devam ederken fotoğrafın insan hayatında ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. İlk atölyemizde Metris Tepe ile İnönü Şehitliği'ni fotoğraflar ile belgeledik. İkinci atölyemizin sonunda Yunus Emre Külliyesi, mezarı ve Çatacık Ormanları'nı belgeledik. Üçüncü atölyemizde bu açacağımız sergimizde ise Frig Vadisi'ni belgeledik. Desteklerinden dolayı Başkan Kurt'a ve ekibine teşekkür ediyorum."

Başkan Kurt ise şöyle konuştu:

"Eskişehir'de fotoğraf denildiği zaman Osman Yaşar Tanaçan ismi ve müzesi öne çıkıyor. Bu çalışmalara Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında gerçekten çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmış bir Türkiye'yi hayal ederek başladık. Türkiye'nin ikinci yüzyılında yapacağımız etkinlikleri 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle iptal ettik. 6 Şubat tarihinde enkaz altında kalan hükümeti inşallah 14 Mayıs tarihinde değiştireceğiz. Hükümet değişikliğinin ardından çok daha büyük hedefleri yakalama şansımız olacak. Türkiye'nin 100. yılı anısına Yunus Emre'nin Kenti Eskişehir'de sevgiyle Cumhuriyeti ve Atatürk'ü birleştiren bir fotoğraf yarışması düzenledik. Bu yarışmanın sonuçları önümüzdeki günlerde açıklanacak."