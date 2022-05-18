Odunpazarı'nda 3D Gençlik Festivali Kanlıkavak Parkında Devam Ediyor - Haberler

Odunpazarı Belediyesi ve Eskişehir Avrupa Birliği Derneği tarafından Türkiye'de ilk kez Eskişehir Odunpazarı'nda düzenlenen "3D Gençlik Festivali" Kanlıkavak Parkı'nda devam ediyor. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un da katıldığı festivalin ikinci gününde "Dijital Okuryazarlık ve Sosyal Medya Kullanımı" ile "Dijital Kuşaklar ve Z Kuşağını Anlamak" konuları ele alındı. Stantların açıldığı, konserlerin, dans ve tiyatro gösterilerinin gerçekleştiği festivale, gençlerin ilgisi yoğun oldu.

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir Avrupa Birliği Derneği (ES-AB) iş birliği ile Kanlıkavak Parkında "Odunpazarı Dinleme, Diyalog, Dayanışma (3D) Gençlik Festivali" düzenliyor. Birinci günü geride bırakan Odunpazarı 3D Gençlik Festivalinin ikinci günüde "Dijital Okuryazarlık ve Sosyal Medya Kullanımı" ile "Dijital Kuşaklar ve Z Kuşağını Anlamak" konuları ele alındı. Festival alanına gelen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, oturumlara katılarak, çadırlarda konuşulan konuları dikkatle dinledi.

Finlandiya, İsveç, Norveç, Estonya, Litvanya, Danimarka, Belçika, Letonya ve İzlanda gibi Avrupa Birliği ülkelerinde düzenlenen ancak Türkiye'de ilk kez Eskişehir Odunpazarı'nda gerçekleşen "3D Gençlik Festivali" için Kanlıkavak Parkı'na 2 çadır kuruldu. A ve B çadırı adı verilen bu çadırlarda festivalin ikinci gününde "Dijital Okuryazarlık ve Sosyal Medya Kullanımı" ile "Dijital Kuşaklar ve Z Kuşağını Anlamak" konuları moderatörler ve raportörler eşliğinde ele alındı. "Dijital Okuryazarlık ve Sosyal Medya Kullanımı" konusunun konuşulduğu A çadırında moderatörlüğü Doç Dr. Alaaddin Faruk Paksoy, raportörlüğü ise Meral Ekşim yaptı. "Dijital Kuşaklar ve Z Kuşağını Anlamak" konusunun işlendiği B çadırında ise moderatörlüğü Dr. Öğr. Üyesi Tezcan Özkan Kutlu, raportörlüğü ise Merve Burcu Erol yaptı.

ÇADIR OTURUMLARINA KATILAN BAŞKAN KURT, KONUŞMALARI DİKKATLE DİNLEDİ

Her iki çadırda da siyasi parti katılımcıları, kendilerini tanıtarak ele alınan konularda temsilcisi oldukları siyasi partinin konuya bakış açısını anlattı. Konular, durum değerlendirilmesinin yapıldığı "Dinleme", sorunların tespitinin yapıldığı "Diyalog" ve çözüm önerilerinin getirildiği "Dayanışma" adı verilen 3 oturumda ele alındı. Partilerinin konularla ilgili düşüncelerini katılımcılara aktaran siyasi parti temsilcileri katılımcıların sorularına da cevap verdi. Festivalin yapıldığı alana gelen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, çadırlardaki oturumlara katılarak konuları ve gençleri dikkatle dinledi. Ardından da alanı gezerek, katılımcılarla sohbet etti.

Festivalin ikinci gününde oturumlar arasında "Panik Atak" ile "Unchained" sahne alarak sevilen şarkıları seslendirdi.

FESTİVALİN İLK GÜNÜ KONSER VE TİYATRO GÖSTERİSİ İLE SONA ERDİ

Festivalin ilk günü, çadır oturumlarının sonrasında halk oyunları gösterileri, konser ve tiyatro gösterileri ile devam etti. Çadır oturumlarının ardından ilk olarak Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Halk Oyunları Ekibi sahneye çıkarak, muhteşem bir halk oyunları gösterisi sergilerdi. Ardından da Neva The Band ve Kaktüs sahne aldı. Festivalin ilk günü 2 muhteşem konser sonrasın Kim Tiyatro, Sahibinden Beyaz Melek adlı oyunu sahnelemesiyle sona erdi.

RAPORLAŞTIRILIP SİYASİ AKTÖRLERE GÖNDERİLECEK

Odunpazarı 3D Gençlik Festivali'nde ele alınan konular raporlaştırılarak, Eskişehir'in yönetişime daha açık hale gelmesi için belediyeler, valilik, kaymakamlıklar, üniversiteler ve Eskişehir'de bulunan tüm siyasal aktörlere gönderilecek.

EVDEKİ SAAT GENÇLERLE BULUŞACAK

Festival, üçüncü gününde (19 Mayıs Perşembe günü) "Genç İstihdamı", "Eğitim ve Sosyal Sorunlar" konuları moderatörler ve raportörler eşliğinde ele alınacak. 19 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan etkinlikler 12.30'da başlayacak. Festivalin kapanışı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Kanlıkavak Parkında saat 20.30'da Evdeki Saat sahne alacak.